藥師洪正憲說，正確點眼藥法應將下眼瞼往下輕拉，眼睛往上看，將藥水滴在下眼瞼窩中，有助減少刺激，藥水更易停留在眼內作用；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕眼藥水是大家經常使用的藥品之一，但你知道怎樣點眼藥才正確嗎？對此，藥師洪正憲特別說明，眼藥水若直接滴在眼球上會刺激角膜，有些藥水成分刺激性高，甚至可能傷眼。不踩雷的滴眼藥方法，應將下眼瞼往下輕拉，眼睛往上看，將藥水滴在下「眼瞼窩」中，有助減少刺激，也可讓藥水更易停留在眼內作用。

洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文表示，很多人以為眼藥水應該直接滴在眼球上，但這其實是錯誤的。因為直接滴在眼球上會刺激角膜，引發眨眼反射，讓藥水流失。此外，有些藥水成分刺激性高，甚至可能傷害眼睛。正確使用眼藥方法是眼睛上看、輕拉下眼瞼，將藥水滴在下眼瞼窩中，才能減少刺激，讓藥水更容易停留在眼睛內。

點眼藥注意事項8重點

至於使用眼藥水時，有哪些須注意事項？洪正憲特別提出以下8重點：

1.點藥前務必洗淨雙手。

2.避免瓶口碰到睫毛或眼皮，防止污染。

3.不同眼藥水之間須間隔至少5分鐘。

4.若為懸浮劑型眼藥水，使用前要搖勻。

5.若需使用不同劑型，順序為：眼藥水→懸浮劑型眼藥水→眼藥膏。

6.眼藥水不可共用，以免交叉感染。

7.點藥後可以輕閉雙眼約30秒。

8.可按壓鼻側眼角（鼻淚管位置）約30秒，減少藥水經鼻淚管流入鼻腔。

藥師洪正憲指出，使用眼藥水時，除須注意瓶口勿碰到睫毛或眼皮以防污染、眼藥水不可共用等8重點，第一步驟就是要記得洗淨雙手；情境照。（圖取自freepik）

藥水開封超過1個月應丟棄

另，洪正憲也叮嚀，點眼藥水前，應先確認瓶身標示與藥名，避免拿錯藥品。若眼藥水開封超過1個月，即使有剩也建議丟棄，因為藥效可能下降，污染風險也會增加。

洪正憲提醒，眼睛是非常敏感的器官，使用藥物後，若有任何異常或不適都不要硬撐，應立即停藥，並諮詢眼科醫師或藥師。

