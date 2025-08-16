聽到自己或家人被診斷出腹水，許多人第一反應都會擔心是不是得了癌症。秀傳醫療體系中部院區黃士維院長指出，腹水是指腹腔內有異常積液，累積到一定程度造成腹部腫脹不適，甚至呼吸困難，但腹水成因多元，除了癌症以外，也有可能是肝硬化、心臟衰竭和腹腔感染等。腹水並非「絕症」，找出根本原因並積極治療，多數都有機會改善。

癌性腹水發展快、伴隨全身症狀 3類癌常見

黃士維院長說明，癌症確實是腹水的重要原因之一，特別是卵巢癌、子宮內膜癌等婦科腫瘤，以及胰臟癌、大腸癌等消化道腫瘤，還有肝癌或轉移性肝腫瘤。癌性腹水的形成機制包括腫瘤細胞直接侵犯腹膜、淋巴回流受阻，或腫瘤分泌促進血管通透性的因子，特徵是發展快，伴隨體重減輕、食慾下降、疲勞等全身症狀。及早揪出癌症、選擇合適的治療方案，才能有效控制腹水、提高生活品質。

肝硬化為腹水首要原因 醫：初期症狀不明顯

肝硬化是造成腹水的首要原因！黃士維院長說明，當肝臟纖維化嚴重時，肝內血管受壓、血液回流受阻，會導致門靜脈高壓，同時因肝合成功能下降導致血中白蛋白減少，也會引發低白蛋白血症，腎素-血管緊張素系統失調，則造成腎臟鈉離子滯留。

這三大因素形成「完美風暴」，使血管內液體滲漏至腹腔。黃院長強調，肝硬化腹水初期可能沒有明顯症狀，但隨著病情進展，患者可能出現腹圍增加、體重驟增、臍疝突出，甚至呼吸困難等。早期發現肝病、遵循醫囑戒酒，以及按時服藥，有助於降低腹水形成的風險。

心衰竭也會引發腹水 控制疾病助改善

心臟功能不佳也是引起腹水的常見原因。黃院長解釋，特別是發生右心衰竭，心臟無法有效泵血時，會導致靜脈壓力升高、血液回流受阻，液體因此滯留在腹腔和下肢，常伴隨下肢水腫、頸靜脈怒張等症狀。通常還會合併呼吸急促、夜間陣發性呼吸困難等，不過透過適當控制心臟疾病，包括藥物治療、低鹽飲食和規律運動，腹水症狀可得到改善。

感染性腹膜炎常伴隨腹痛 多數狀況可獲緩解

腹腔感染也會導致腹水形成，有結核桿菌感染腹膜而導致的「結核性腹膜炎」、多見於肝硬化患者的「細菌性腹膜炎」以及在特定地區較為常見的寄生蟲感染。黃院長指出，感染性腹水的特點是腹痛明顯，常伴有發熱、腹部壓痛，有時可見腹水呈混濁或膿性。及時使用抗生素或抗結核藥物治療，多數患者的腹水都可獲得緩解。

醫：腹水非不治之症 勿因恐懼延誤就醫

黃士維院長強調，不同病因的腹水治療方法差異大，但找到病因並積極治療後都可以得到改善。重點是「腹水並非絕症」，他呼籲民眾，如果發現腹部腫脹、體重短期內無故增加等先別恐慌，應該及時就醫檢查，落實早期發現、早期治療。

