2025/08/16 06:56

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（16日）各地大多為晴朗穩定的天氣，環境吹偏東風，迎風面基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後雲林以南地區、中部以北近山區及其他山區有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，請留意午後天氣變化。

今日氣溫方面，東半部高溫約31至33度，西半部普遍可以來到34至35度，尤其桃竹地區及南部近山區有36度左右高溫，感受高溫炎熱，氣象署也持續對桃園、新竹、苗栗、屏東等5縣市發布高溫資訊，其中桃園市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。氣象署提醒各地中午前後紫外線偏強，甚至來到危險等級，外出請注意做好防曬並多補充水分。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明（16、17日）兩天受太平洋高壓南緣影響，各地晴朗酷熱，中午前後紫外線達危險級，全台最高氣溫約在37度左右，要注意防曬、防中暑。但水氣仍多，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及少部分平地的機率；清晨東半部局部地區偶有零星降雨的機率。

氣象署也提醒，受偏東風影響，基隆北海岸、桃園、東南部地區及恆春半島、蘭嶼、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；大台北地區亦有較強陣風，請注意。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

未來天氣方面，週日至下週二南方雲系北移，水氣增多，環境較不穩定，台東及屏東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，且對流發展範圍較廣、局部雨勢亦較明顯，其中在西半部地區及其他山區有局部大雨，南部地區有局部短延時豪雨發生的機率；清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨。

下週三至下週五水氣逐漸減少，各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

下週六至下下週一各地天氣穩定，大致為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 ~ 37 29 ~ 39 31 ~ 36 29 ~ 35

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

