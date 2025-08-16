F1車手比賽時頂著高溫、悶在安全帽內奔馳，應該怎麼做肌膚保養，才能在摘下安全帽後依舊帥氣迷人？許多F1車手都曾分享過自己肌膚管理的方式，都屬於適合大眾男性效仿的極簡保養步驟，分享Charles Leclerc、Lewis Hamilton和Carlos Sainz三位頂尖F1車手的保養法，並且推薦適合男性的極簡保養，快推男友、老公學起來！

F1車手 Charles Leclerc 肌膚保養法

法拉利車隊的Charles Leclerc堪稱F1顏值天花板，深邃眼神和蓬鬆頭髮、帥氣五官迷倒不少男女粉。他也曾在採訪中分享過，自己原本不是非常注重保養的人，但是女朋友Alexandra Saint Mleux給了他基本的保養觀念，所以他的肌膚保養程序非常精簡扼要：

清潔

保濕乳液

防曬

Charles Leclerc的肌膚保養可以說極簡到了極致，但是最不可或缺的都沒漏掉，尤其是防曬，許多人會漏掉的一步驟。根據研究顯示，視覺可見的肌膚老化有90%源自UV射線暴露、皮膚癌則有80%成因來自UV射線，所以說防曬是現代保養最重要的步驟，Charles Leclerc的日常保養簡單歸簡單，卻也沒少掉這重要的步驟。

F1車手Lewis Hamilton 肌膚保養法

同樣是法拉利車隊的Lewis Hamilton，今年剛滿40歲臉上卻完全看不出一丁點的皺紋（羨慕），過去為賓士車隊效力時曾經在車隊TikTok公開過自己的肌膚保養，並且說自己長年使用冷水洗臉，喚醒自己的肌膚以及一天的精神。特別的是，他也提到自己會選擇柔軟的枕頭、枕頭套，來減少睡眠時對肌膚的摩擦。

冷水＋洗臉皂清潔

化妝水

保濕精華

Lewis Hamilton的保養特別注重保濕，一般若使用皂類洗臉，臉上會有偏乾的感覺，所以習慣使用洗臉皂的他，清潔後會使用加強保濕、偏乳液質地的滋潤型化妝水，接著再擦保濕精華。如果想參考Lewis Hamilton的這套保養程序，不妨最後再添加乳液，將精華封入肌底會更加完整，當然，還是要加上防曬，避免紫外線對肌膚的傷害。

F1車手Carlos Sainz 肌膚保養法

現在隸屬於Williams車隊的Carlos Sainz，深邃的五官加上優雅的熟男氣質，也是F1車手裡的顏值擔當之一。他今年成為Paris L’Oréal品牌大使，也在接受男性雜誌採訪時，大方地說自己是在擔任保養品牌大使後才大量接觸相關產品，建立起自己的肌膚保養程序，其中品牌Men Expert系列的10%維他命C精華已經是每日必備品項。

清潔

維他命C精華

保濕乳液

Carlos Sainz的保養重點放在維他命C的抗氧化功能上，F1車手在賽道上與場邊，容易接觸許多污染分子，維他命C作為抗氧化劑能夠對抗危害肌膚的自由基、減少紫外線傷害，還有促進膠原蛋白增生等功效，對車手肌膚保養來說有許多益處。

F1車手與大眾男性的極簡保養步驟參考

以下針對F1車手職業型態，以及一般男性也適用的早、晚保養程序，提供極簡保養法！除了防曬之外，早晚都只有三步驟，值得推薦給有相同需求、保養小白或想節省保養時間的另一半！

早：

清潔

維他命C精華：針對紫外線、空氣污染提供屏障，促進膠原蛋白增生，抵抗黑斑產生，搭配防曬產品能夠獲得效果加乘

保濕乳液

防曬SPF

晚：

清潔：如F1車手的臉部常常面對汗水和髒污，可以使用洗淨較強的泡沫式洗面乳，或是含有水楊酸的洗面乳來分解過多皮脂，避免痘痘產生

修復型精華：F1車手賽後摘下安全帽時，常能看見深深的壓痕留在臉上，像這樣安全帽與臉部頻繁摩擦，適合使用含有修復成分的精華液，例如增強皮屏障的神經酰胺（Ceramides）、有舒緩修復及保濕功效的尿囊素（Allantoin），或是抗敏修復明星成分積雪草、維他命B5等等。

保濕乳液

