苗栗市玉清宮自2001年封閉金爐、停止焚燒紙錢後，不僅香火依舊鼎盛，更成為全國宮廟推動環保的示範典範。（圖／中國時報呂麗甄攝）

苗栗市玉清宮自2001年封閉金爐、停止焚燒紙錢後，不僅香火依舊鼎盛，更成為全國宮廟推動環保的示範典範。今年環境部與內政部攜手在玉清宮推動「普度新三燒 平安又環保」活動。16日上午在玉清宮廣場舉行記者會，宣導「集中燒、適量燒、替代燒」三種環保祭祀方式。鼓勵民眾在中元普度時兼顧傳統習俗與環境保護。

苗栗縣政府環保局表示，近年來祭祀文化與環保理念已逐步融合，縣府持續推動紙錢集中清運、適量燃燒及以功代金等措施，兼顧傳統習俗與公共安全。（圖／中國時報呂麗甄攝）

中元普度將至，為倡導環保祭祀，環境部與苗栗縣政府16日在苗栗玉清宮舉辦「普度新三燒 平安又環保」記者會。活動由環境部長彭啓明主持，並邀請苗栗玉清宮董事長魏俊傑、苗栗縣長鍾東錦、內政部宗教及禮制司代理司長羅素娟、立法委員邱鎮軍及陳超明、行政院中部聯合服務中心副執行長李貴富、竹竹苗縣市環保局長、副局長，以及宮廟代表等各界人士出席，攜手響應環保祭祀理念。

環境部長彭啓明表示，「新紙錢三燒」包括集中燒、適量燒及替代燒，民眾可依習慣選擇焚化、減量或以功德、米、物品代替。今年參加配合法會，還可參加抽獎，兼顧誠意與環保。（圖／中國時報呂麗甄攝）

會中，環境部宣導「集中燒、適量燒、替代燒」三種環保祭祀方式，鼓勵民眾在中元普度時，以更環保的方式焚燒紙錢。民眾可配合「新紙錢三燒」政策，或參加政府認證的環保法會，藉此減少焚燒紙錢造成的空氣汙染，在傳承傳統信仰的同時兼顧環境永續。

部長彭啓明表示，「新紙錢三燒」包括「集中燒」、「適量燒」及「替代燒」。民眾可依祭祀習慣選擇方式：將紙錢交由具空汙防制設備的焚化爐或環保金爐焚燒、購買高品質紙錢減量焚燒，或以功德、米、物品代替紙錢。他強調，今年只要參加配合「新紙錢三燒」的宮廟法會，就可參加環境部及縣市政府提供的抽獎活動，兼顧誠意與環保。

苗栗玉清宮董事長魏俊傑指出，早在2001年，廟方就因信徒燃燒金紙，導致附近居民多次反映生活品質受影響，尤其在過節期間，檢舉與反映案件更是急遽增加。為徹底改善空汙問題，董監事會毅然決然封爐，禁止信眾焚燒金紙。儘管初期有部分信眾質疑與不解，但透過廟方耐心解釋空氣汙染對健康的影響，這項環保政策最終獲得信眾的理解與支持，環保祭祀也逐漸成為信眾的共同習慣。

苗栗玉清宮董事長魏俊傑表示，廟方自2001年起因信徒焚燒金紙影響附近居民生活品質，尤其過節期間檢舉案件增加，經董監事會決議封爐，全面禁止焚燒金紙，以改善空氣污染問題。（圖／中國時報呂麗甄攝）

縣長鍾東錦指出，玉清宮封閉金爐已逾20年，香火依舊鼎盛，持續扮演苗栗地區的信仰中心，並協助縣府推動多項公益措施，充分證明環保與宗教信仰不僅能並行，甚至可以相輔相成。同時，苗栗縣環保局也分享地方推動的實務經驗，包括紙錢集中清運、適量燃燒、以功代金及使用環保禮炮機等措施，使傳統習俗在不失敬意的前提下，也能兼顧空氣品質與公共安全。

環境部與內政部攜手在玉清宮推動「普度新三燒 平安又環保」活動。16日上午在玉清宮廣場舉行記者會，宣導「集中燒、適量燒、替代燒」三種環保祭祀方式。（圖／中國時報呂麗甄攝）

環境部說明，紙錢集中焚燒成效顯著，全國紙錢集中焚燒量自2019年2.1萬公噸增加至2024年3.2萬公噸，減少約1,170公噸空氣汙染物，相當於約800輛老舊大型柴油車一年排放量。今年活動期間即日起至9月21日，民眾可透過「宮廟地圖查詢系統」參加抽獎，獎品包括空氣清淨機及各地政府加碼獎項。

劉姓民眾表示，他家族已在玉清宮參拜多年，甚至傳到第二代，對於廟方停燒紙錢的政策非常認同，認為這樣的做法既響應環保，也不影響信仰虔誠。

