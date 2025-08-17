【Now新聞台】政府暫停供應商鑫鼎鑫商貿向政府辦公室提供樽裝水合約，水樽標貼上列明有三間製造商，全部否認有飲用水供港。有立法會議員認為事件涉及食安風險，當局應檢討審查資格過程是否存在疏忽。

水樽標貼標榜的其中一家製造商羊台山，位於深圳的生產基地擺放了大量樽裝水，周末仍有工人在場搬貨，惟未見陷入爭議的「鑫樂-觀音山」由鑫鼎鑫商貿有限公司提供的樽裝水。

本台記者表明身份聯絡羊台山公司，她否認與涉事供應商「鑫鼎鑫」有合作。

羊台山飲品有限公司負責人胡小姐：「我不知道，沒有這回事。」

記者：「我們這邊傳媒也有問過，羊台山你們是承認有供水到香港。」

羊台山飲品有限公司負責人胡小姐：「那你有看到我有水嗎？都沒有看到有水桶呀，我們羊台山又沒有看到這樣的單呀。」

記者：「觀音山、羊台山，這兩家公司都是你的嗎？」

羊台山飲品有限公司負責人胡小姐：「是的。」

根據內地企業徵信平台顯示，觀音山、羊台山分別位於東莞和深圳，業務範圍包括製造酒、飲料和精製茶，兩間公司的股東和高管均屬同樣二人，他們任職於9間公司，亦都曾涉及法律訴訟，有多則風險告示。

羊台山去年發布的宣傳短片標榜公司承接訂製水業務，可代工生產水再「貼牌」，公司亦曾於2023年被廣東市監局抽查發現生產的飲用水內，銅綠假單胞菌不符合國家食安規定，存在微生物污染問題。

今次暫停供應的樽裝水包裝列明有三家製造商，樂百氏飲用水有限公司廣州分公司早前亦回應指，無供水到港。

有立法會議員認為事件涉及食品安全問題，政府對新的供應商理應更嚴格的審查。

立法會議員(九龍東)鄧家彪：「到底當時批出這個招標的部門有否派人上過去(辦公室)？當他決定將這個招標批給一個新的供應商的時候，甚至約談過多少次？這件事出現後，究竟會否真的檢視在招標過程中真的有遺漏，或是這個公司是存心詐騙而都真的難預防？如果真的很難預防的話，整過招標程序應該有個大改革。」

鄧家彪強調政府應盡快向公眾交代調查的結果。

#要聞