財經中心／師瑞德報導

高股息不一定穩，4%以上殖利率全球只有600檔，短期高息看起來亮眼卻很快就消風，擁抱「會長大的息」，才讓複利替你工作，投資人要換腦袋，戒掉短期追漲，擁抱「長期防守＋精準進攻」的新策略。（示意圖／PIXABAY）

你的投資策略還在追高殺低？難道你沒有發現你的資產水位也一直在潮起潮落？富達國際資深基金經理人李肇斌提醒，你真的得戒斷「短期追漲」的衝浪性格，轉向「長期防守＋精準進攻」，用更全面的配置來對抗不確定性，而高股息人人愛，畢竟固定收益，能穩穩收錢，但別忘了能一直好好成長的息才稱得上優質配息，而不能僅憑少數幾次的衝高，就貿然把你的錢投下去。

戒掉短期衝浪思維，擁抱長期配置

這世上唯一不變的，就是一直在變，尤其川普上任之後，更是一日多變，全球地緣政治風險升溫，美國對關鍵產業加徵關稅，市場表面看似波瀾不驚，但背後卻暗潮洶湧。李肇斌觀察到，VIX 指數雖下滑，但過去 20 個交易日的實際波動率降得更快，兩者落差擴大，代表市場隱含風險溢價依然偏高。投資人若只看表面數據，可能低估潛在衝擊。尤其美國上半年 GDP 較去年同期走弱，6 月 CPI 已見「關稅效應」，下半年通膨與消費信心將成為全球市場的關鍵變數。

變數那麼多，那就以不變應萬變吧！或者，要決定改變之前，多觀察國際局勢底層，真正的大趨勢。比方說，李肇斌以國際資金整理流向來看，他發現：「資金分流，美股獨強時代降溫」

美股獨強格局鬆動，資金分流成趨勢

過去10年，全球資金對美股的偏好幾乎是壓倒性的，特別集中在科技七巨頭（蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、Meta、特斯拉、NVIDIA）等權值股。這種「單押一桌」的格局正在鬆動，特別是在美國估值屢創歷史高檔之際。

美國大型科技股的本益比動輒25倍到30倍，即使營收持續成長，一旦成長放緩，估值壓力將會放大。反觀歐洲，許多企業的本益比僅14倍到15 倍，且基本面穩健、全球營收占比高，例如法國的路威酩軒（LVMH）、英國的聯合利華（Unilever），甚至德國的西門子（Siemens）。這些公司長期派息規律、業務遍布全球，對單一市場的依賴度反而比美股同業低。

以銀行業為例，歐洲龍頭如瑞士的 UBS、英國的 HSBC，ROE 與資本充足率並不輸美國同業，且經過多年金融監管改革，資本結構更加穩健。估值折讓不僅意味著防禦力，也保留了未來估值回升的上行空間。

QVI三準則：選股核心框架

既然「錢會說話」，跟著主流資金走準沒錯，那麼，在全世界那麼多股票池中，如何撈到真正具有投資價值的好股票呢？李肇斌整理了：「核心框架：QVI 三準則」

1、Quality（品質）

企業必須具備穿越景氣循環的能力，包括管理層的應變能力、資產負債表健康度、自由現金流穩定性。例如全球頂級的消費品公司，即使在經濟衰退期，也能憑藉品牌力維持毛利與市占。

2、Valuation（估值）

價格便宜不等於好投資，估值必須結合產業地位與競爭優勢來看。例如一間市佔率高、技術門檻高的公司，即使估值稍高，長期仍可能優於一間缺乏成長動能的低估值公司。

3、Income（收益）

著重「可持續成長的股息」，而非單純高殖利率。理想殖利率區間約在 2%到7%，並觀察過去 5年到10 年的股息成長紀錄。李肇斌提醒，高殖利率往往意味著股價因基本面惡化而下跌，股息反而可能被削減。

實戰戰術：覆蓋式買權創造雙贏

有了以上三個選股原則作為參考，那麼，化作實際的操作戰術，又有哪些秘訣？李肇斌以「富達永續發展全球存股優勢基金」為例，「覆蓋式買權鎖定現金流」是個不錯的招數？

為什麼不採用廣泛的指數期權避險，而是精準針對持股個別操作覆蓋式買權（covered call）？

他舉例，如持有某檔穩健藍籌股時，賣出行使價高於現價 20% 的三個月買權，可立即收取約 2% 權利金：若股價緩漲或盤整，權利金直接成為額外收益，若股價短期急漲超過行使價，雖需交割，但已提前獲利，這種「以股配權」策略，兼顧了收益性與風險控管，避免指數期權在指數大漲時同時虧損。

配置策略：防禦型產業＋地理分散

該檔基金約一半資金配置於防禦型板塊，如必需消費品、公用事業、醫療保健等，這些行業的需求受景氣影響較小，波動度低於整體市場。

雖然金融被視為周期性產業，但他選擇資本結構穩健、業務多元化的金融機構。

在地緣政治與供應鏈風險管理上，他鎖定營收來源與生產基地多元分布的企業。例如日本普利司通多年在美國布局生產基地，避開了美國關稅衝擊；反觀仍依賴亞洲出口的輪胎同業，受到的關稅壓力更大。

擁抱「會長大的息」，才是長勝關鍵

台灣人喜歡高股息產品，收益穩定，然而過高股息的年代似乎已經過去，估值正常，才有利長期投資，他以「富達永續發展全球存股優勢基金」為例，持股約 50 檔、換手率低，確保對每檔標的都有深入研究。除了財報數據，還會評估：管理層在不同經濟周期下的策略調整紀錄、成本控管能力、現金流轉換率（營收轉為自由現金流的比例）

若只篩選 4%以上殖利率的公司，全球約有 600 檔；若將門檻降至 2%，範圍擴大到 1,300 檔，選擇空間大幅提升，有利找到「估值合理＋股息可成長」的高品質公司。李肇斌總結：「與其追逐短期高息，不如擁抱會長大的息，當底子穩、現金流穩，投資人才有資格把時間拉長，讓複利發揮力量。」

BOX： 「QVI三準則」懶人包

1、核心理念：全球範圍尋找高品質、估值合理、股息穩健成長的公司

2、收益結構：股息＋期權權利金各占約一半

3、歷史配息：年化約 5.5%～8.5%，以穩定為優先

4、ESG：公司治理是品質篩選的重要一環

BOX：投資高股息產品5心法

1、別被低 VIX 騙：實際波動率更能揭露隱藏風險

2、全球資金再平衡：美股獨強格局降溫，歐洲低估龍頭值得注意

3、QVI 是核心：品質＞估值＞收益，避免高殖利率陷阱

4、覆蓋式買權：穩定現金流、保留漲幅彈性

5、雙重分散：產業與地理配置同時分散，降低系統性衝擊

李肇斌說：「與其追短期高息，不如擁抱會長大的息。當企業現金流穩、股息可持續成長，投資人才有資格把時間拉長，讓複利真正發揮力量。」（圖／記者師瑞德攝影）

高股息指數於高利率時代展現雙重優勢：收益率顯著優於大盤，波動度卻明顯更低，兼具獲利潛力與風險控制。（資料來源：彭博、晨星）

面對高利率時代，股息策略需再進化。（資料來源：晨星）

優質股息具備可持續性，殖利率越高的股票，越容易出現殖利率誤差（預期殖利率與實際殖利率之差距）。（資料來源：富達）

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

