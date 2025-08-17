近日社群平台熱傳一張照片，內容是空地上堆放大量太陽能光電板及塑膠浮台，並搭配傳言指稱「光電板無法掩埋無法燃燒更無法拆解，付出的代價遠遠超過核廢料」。 圖：翻攝自 事實查核中心

[Newtalk新聞] 7月間丹娜斯颱風重創中南部，造成部分太陽能光電板案場損壞，與此同時，「核三公投」公投倒是一週，綠能及核能議題討論熱度也在持續上升。據悉近日社群平台熱傳一張照片，內容是空地上堆放大量太陽能光電板及塑膠浮台，並搭配傳言指稱「光電板無法掩埋無法燃燒更無法拆解，付出的代價遠遠超過核廢料」等，對此事實查核中心發布聲明表示，光電板可以回收，並沒有「代價遠超核廢料」一說。

查核點一：網傳照片原始事件——網傳照片裡正在分類整理太陽能光電板

太陽光電產業協會秘書長姜暭先表示，網傳照片應該是在有安裝太陽能光電板的滯洪池附近所拍攝，照片上方是已拆解的塑膠浮台，左下角則是尚待分類整理的水面型光電板。

成功大學資源工程系副教授陳偉聖也表示，網傳照片裡是在整理還可以使用的太陽能光電板。他說明，如果光電板的外觀與導電性經檢測都還堪用，整理後就會裝櫃賣往東南亞、南亞、非洲等國家；如果光電板已有破損，則會先拆解後再拿去回收再利用。

查核點二：光電板可以拆解回收嗎？——廢棄光電板可拆解，但回收效益仍待提升

針對太陽能板廢料的處置，環境部資源循環署有建置廢棄太陽能板回收機制，回收所需的費用則由經濟部能源署向業者徵收，申設或更換者應繳交模組回收費用1000元/kW，分10年徵收，且每片光電板都有登記模組序號。

根據環境部官網說明，太陽能光電板生命週期為20-30年，每年因天然災害損壞量約產生0.2%~0.5%；在材質方面，目前主流的矽晶類太陽能光電板主要成分為玻璃74.2%、鋁框架10.3%、電池4%等，玻璃與電池片間由醋酸乙烯酯聚合物（EVA）黏著，鋁框則用於緊密封裝太陽能電池。

姜暭先表示，傳言稱「光電板無法拆解」是錯誤的，廢棄太陽能光電板可以拆解，且9成以上的材料可回收再利用，例如玻璃、鋁框、金屬等材料都能回收，即便是塑膠也有人回收，或是作為熱源材料拿去焚化。

姜暭先進一步說明，以廢棄光電板來說，單純燒掉是最差的處理方式，更不可能掩埋，因為台灣土地有限，過去10年掩埋場陸續封存，掩埋處理的成本越來越高，因此，業者現在都在想辦法找尋更好的回收再利用方式，例如將光電板玻璃部分粉碎後，再加工做成低強度混凝土、外牆磁磚等。

至於廢棄太陽能板是否會污染環境，姜暭先表示，國外因有銷售特定薄膜型太陽能板，內含碲化鎘（CdTe），確實會產生環境污染等爭議，不過台灣使用的幾乎都是矽晶太陽能板，最主要的成分為玻璃，並沒有什麼太特別或是具有毒性的物質，經妥善回收處理後，也不會有污染環境之虞。

他表示，今年風災約造成國內2000多噸太陽能光電板受損，看似很大量，但實際上台灣每年的玻璃廢棄物就高達41萬噸，廢棄光電板僅占一小部分，並不會發生回收業者處理不來的情況。

中山大學光電工程學系副教授林煒淳表示，光電板是可拆解的，例如最外層的金屬框架就可以拆下回收，至於玻璃等其他部分的回收成本則比較高，因此難度也提高。他並點出，廢棄光電板的問題不在於能不能拆解，而是其內容物價值並未高過處理成本。

陳偉聖表示，目前處理廢棄的光電板有補貼費用，且預先在一開始安裝時就先向光電業者收取；待光電板淘汰時，會先拆除鋁框、接線盒，再將剩下的玻璃部分破碎、分選，上述材料都會個別回收利用。

陳偉聖說明，廢棄光電板的循環再利用，是全世界都要面對的挑戰，目前各國也還在摸索修正並精進研發破碎分選及再利用技術，例如近期日本、德國都有第一批使用滿15年的光電案場要汰換，現在正是考驗光電板回收技術與成本的時刻。

陳偉聖自己也專門針對光電板材料的分選回收，研發出利用AI鏡頭辨識、再配合機械手臂分選的系統。他解釋，在沒有AI的時代，回收場是按照物質基本特性去分選，例如根據比重、顆粒大小、顏色差異、磁性、導電性等，也會透過紅外線等光學方式去分析各種塑膠的類型；而現在的AI辨識是用物體外觀特性去辨別，會更加接近人眼功能。

光電板裡占最大重量的材料是強化玻璃，廢棄後，這些強化玻璃該何去何從？陳偉聖表示，目前在台灣會加工做成低強度水泥，但經濟效益仍不夠高。

他指出，每個國家的法規、條件、環境都不一樣，各國勢必要為這些玻璃材料找到適合自己的出路，例如歐洲有許多已掏空的礦場、地下坑道需要材料回填，但台灣就無此需求，因此，現階段我們必須找到加工做成低強度水泥或磁磚以外的其他管道，未來才有辦法處理大量的廢棄光電板。

在查核中心第2374號查核報告中，鄭隆藤也表示，目前使用太陽能板的國家，都有當地業者回收處理太陽能廢料，回收利用率大多達9成以上，以台灣來說，太陽能板的鋁框可以拆卸回收，台灣業者會送到煉鋁工廠作原料使用，其他部分則可選擇送往日本處理。

