由財團法人中華民國會計研究發展基金會主辦的「2025 ESG 高峰會」將於8月26日至28日在南港展覽館二館盛大舉行，以「論壇 × 展演 × 創新」三位一體形式，打造政策、產業與青年創新的國際交流平台。

2025 ESG高峰會首場英文論壇將由會研基金會王怡心董事長主持，邀請來自世界各地的重量級講者分享永續揭露的國際視野。

首場英文論壇將於8月26日上午舉行，由會研基金會王怡心董事長主持，邀集臺灣證交所林修銘董事長與會研基金會永續準則委員會鄭丁旺主任委員致詞，並邀請ISSB、GRI、XBRL、IVSC與EFRAG等國際組織重量級代表，共同探討IFRS S1/S2最新發展、GRI與ISSB的互補性、亞洲市場挑戰，以及數位化永續揭露工具。

三天活動主軸分別為：首日「政策 × 國際準則」，聚焦氣候風險、公司治理與資本市場透明度；次日「創新 × 時尚展演」，結合跨域論壇與永續時尚晚會，呈現回收材質與咖啡紗設計；第三天「實務 × 青年創意」，透過產業案例論壇與黑客松頒獎，展現新世代永續解方。

本屆國際講者陣容堅強，包括ISSB成員白泰永、IVSC執行長Nicholas Talbot、EFRAG永續報導委員會主席Patrick de Cambourg、GRI執行長Robin Hodess、GRI東南亞區域負責人Allinnettes Adigue、XBRL International執行長John Turner、XBRL US總裁Campbell Pryde，以及XBRL亞洲副主席和日本代表和田義明。

會研基金會表示，本次高峰會不僅是一場論壇，更是永續生態系的縮影，將從政策到產業、從設計到實踐，推動臺灣與國際接軌，為企業永續轉型開啟新契機。活動細節與報名資訊請至官網查詢：https://esgardf.org/。

