枸杞檢出重金屬，電商、市集當中有30項超標。（圖／TVBS）

台灣消費者保護協會近期針對市面上30件枸杞產品進行重金屬含量檢測，結果顯示所有樣品皆檢出重金屬鎘與鉛，其中有4件鎘含量及2件鉛含量超過鮮果標準，連有機驗證產品也未能倖免。專家呼籲政府應明確訂定檢驗標準，以便邊境檢測有所依據，避免超標亂象。同時建議民眾適量食用，並透過多喝水、多運動的方式幫助體內重金屬代謝。

枸杞檢出重金屬，電商、市集30項超標。（圖／TVBS）

枸杞是許多人日常泡茶、入菜的養生藥材，其鮮紅色的外觀常見於各種養生食品中。然而，台灣消保協會最近的檢測結果卻令人憂心。該協會對大賣場、傳統市場及網路電商等通路販售的30件枸杞類產品進行重金屬含量檢測，發現所有樣品都含有重金屬鎘與鉛，其中4件的鎘含量及2件的鉛含量甚至超過鮮果標準，而這些超標產品中還包含取得有機驗證的產品。

台灣消費者保護協會秘書長蔡明哲表示，目前鮮果與果乾的檢驗標準似乎不夠明確，為了保護消費者權益，呼籲政府應該要明確訂定相關檢驗標準。台灣消費者保護協會醫事專業委員劉麗芬則指出，工業發展後的土壤污染問題難以掌控，產品來源管理困難。她進一步呼籲政府應考慮以果乾而非鮮果的模式來訂定標準。由於源頭缺乏法規管制，廠商也不需進行相關檢驗，形成監管漏洞。

對於民眾日常食用枸杞，劉麗芬建議不要每天食用，偶爾入菜則無妨。若民眾對重金屬污染問題特別在意，或是已經食用了添加中藥材的食品，應記得多喝水、多運動，幫助身體代謝血液中的鉛和鎘。專家提醒，依據人體狀況及抽驗產品情形，鉛的每日攝取量不應超過20克，鎘則不應超過62克。專家建議消費者購買枸杞時，可優先選擇附有檢驗報告的中藥行，並適量使用。

更多 TVBS 報導

「新興污染物」成健康隱憂？ 譚敦慈提醒：煮水前這一步別做錯！

「像沖天炮巨響」恐騎車搖晃釀禍！玻璃瓶裝氣泡水「爆炸」噴20公分水柱

中颱丹娜絲來襲！「類鼻疽」蠢蠢欲動 6大高風險族群注意

夏季失眠超困擾！中醫推「1茶飲」助放鬆 5分鐘穴位按摩超有效