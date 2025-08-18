中央氣象署指出，全台今日多雲到晴，南部與中部山區慎防午後雷陣雨。（本刊資料照）

中央氣象署指出，今（18日）受南方雲系北移影響，台東及屏東地區整天不定時會有短暫陣雨或雷雨，其他地區以多雲到晴為主，但午後各地對流旺盛，西半部及東半部山區可能出現局部大雨，南部及中部山區甚至不排除有短延時豪雨發生。氣象署提醒，午後的雷擊、強陣風與瞬間強降雨恐帶來劇烈天氣，外出務必攜帶雨具，山區活動需留意落石、坍方與溪水暴漲。

氣溫方面，東半部高溫約31至32度，西半部則可達34至35度，大台北及中南部近山區更有機會出現36度以上高溫，中午前後紫外線偏強，氣象署提醒民眾外出要做好防曬並多補充水分。離島部分，澎湖與金門為多雲短暫陣雨，溫度26至31度；馬祖晴到多雲，氣溫26至30度。

空氣品質方面，環境部預測今日全台風速偏弱，西半部污染物稍易累積，午後光化作用可能導致臭氧濃度上升。竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東及離島空品區為「良好」等級，北部、中部及高屏地區為「普通」等級。

氣象專家吳德榮指出，今至週四（18至21日）太平洋高壓減弱北退，台灣附近水氣增多，大氣偏不穩定，午後對流強烈，需防雷擊與瞬間強降雨。他也表示，北部、中部高溫上看36度，南部約35度，東部則在34度左右，天氣持續炎熱悶熱。

展望後續，週二至週三（19至20日）水氣仍多，降雨範圍將擴大，午後雷陣雨可能持續到晚間；週四至週五（21至22日）天氣稍穩定，各地多雲到晴，僅午後山區仍有局部雨勢。週末（23至24日）偏東南風影響，台東及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區午後雷雨仍不排除。

目前南海及台灣東南方雖有熱帶擾動發展，但各國模式顯示短期內不會影響台灣，氣象署仍將持續觀察。

