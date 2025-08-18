雨神、雷神齊報到！受到南方雲系北抬影響，今（18）天台東、屏東地區整天有不定時降雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，尤其南部、中部山區有局部短延時豪雨發生，提醒民眾留意天氣變化；中央氣象署也預告，雖然低壓不會影響台灣，但週三前南方雲系水氣多，午後須留意大雷雨；氣象署也針對6縣市發布高溫警報，最熱上看36至38度。

氣象署指出，今天午後各地有局部短暫雷陣雨，西半部地區及東半部山區有局部大雨，其中南部地區及中部山區不排除有局部「短延時豪雨」發生的機率，可能出現「降雨範圍擴大、降雨強度增強、降雨時間提早」的狀況，伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，提醒民眾外出攜帶雨具備用，前往山區也要留意坍方、落石及溪水暴漲。

8/18全台天氣預報。圖／中央氣象署

氣溫方面，東半部高溫約31、32度，西半部高溫可以達34、35度，尤其大台北地區及中南部近山區有局部36度左右或以上高溫發生的機率，氣象署針對台北、新北、台中、彰化、台南、屏東等6縣市發布高溫警報，其中雙北、彰化有連續36度高溫或飆破38度的可能。

離島天氣，澎湖、金門多雲短暫陣雨，氣溫26至31度，馬祖晴到多雲，氣溫26至30度；今天中午前後紫外線偏強，全台達到紅燈過量級，外出別忘記防曬並多補充水分。

本周天氣變化，週三前全台水氣多，留意午後雷陣雨。圖／中央氣象署

另外，氣象專家吳德榮指出，在南海以及台灣東南東方兩個熱帶擾動，沒有發展或是發展緩慢，對台灣並無影響，但目前菲律賓東方海面有另一個熱帶擾動發展，朝西至西北西進行，未來是否威脅台灣，還要密切觀察。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，18日南方雲系北移，環境風場為偏東風轉偏南風，全臺風速弱，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級。

【參考資料】

氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/

環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/

