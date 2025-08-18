這幾年國人對肺癌的關注度持續升高，有抽菸習慣、家族病史，或長期曝露在空氣汙染的人，都屬於高危險群，應及早安排低劑量電腦斷層檢查，才能早一步掌握健康狀況，若發現肺部有毛玻璃狀病變，勿過於恐慌 很有經驗醫師會建議三個月後再追蹤一次，觀察變化建議病友充分與醫師討論!

肺癌早期發現存活率增 關鍵是篩檢 (圖/TVBS)

TVBS資深醫藥記者蔣志偉表示癌症在台灣，已經是佔據了數十年的十大死因之首，肺癌的風險因子抽菸，家族史裡有肺癌診斷紀錄，也要特別注意。再來要小心職業風險，比如說化學物質暴露的職業，值得注意的是 受到影響最大就是所謂的空氣污染。

廣告 廣告

PM2.5 PM10這種種的成分，都有可能因為常常吸入，產生肺癌的風險。成大醫院胸腔內科主治醫師 廖信閔肺癌的治療其實都如同其他疾病一樣，越早診斷、越早治療，預後對患者是最好的。那早期的肺癌，其實像第一期、第二期的患者，都有機會透過相關的專科諮詢，他們評估是早期之後，那轉介給胸腔外科的醫師，做手術的介入治療，那這個期間的治療目的，我們是以希望能夠治癒肺癌為目標。那一定要越早的診斷，那才有辦法讓患者接受這個，達到治癒目的，手術這種介入。

就有一名69歲的男性病友，吸菸30年 為重度吸菸者， 在醫師建議下接受低劑量電腦斷層檢查，發現在右下肺分別有一個1.5公分 及0.8公分的毛玻璃病變，很有經驗醫師建議3個月後 再追蹤一次，最後發現消失不見了。

咳嗽.胸悶才就醫 恐肺癌晚期勿輕忽 (圖/TVBS)

彰化秀傳醫院首席醫療副院長李佳穎，接受TVBS資深醫藥記者蔣志偉專訪表示，如果純粹你只講說 它是毛玻璃狀病變或什麼的，很多人就會直接建議他開刀，但是因為我們會懷疑說， 會擔心說 他是不是 其實不是我們講的前期病變，是一些感染或什麼，所以我們一般會建議他，三個月到半年之後再追蹤一次，但是這樣就可以看得到，其實他在同樣這個位置，可以看到這是三個月前，你可以看到 他在右下肺有兩個很明顯灰色的，這個我們叫做毛玻璃狀病變，但是過了3個月之後，其實你在追蹤過程中可以發覺它消失了，其實就是很典型， 它是發炎，所以這種如果這個患者，如果他在3個月前被拖進去開刀房的話，他進去可能就什麼東西都切不到，他就會白挨一刀這個樣子。

咳嗽.胸悶才就醫 恐肺癌晚期勿輕忽 (圖/TVBS)

這幾年國人對肺癌的關注度持續升高，有抽菸習慣、家族病史，或長期曝露在空氣汙染的人，都屬於高危險群，應及早安排低劑量電腦斷層檢查，才能早一步掌握健康狀況。

高醫岡山醫院胸腔內科主任 蔡英明表示於檢查出來的結果 ，體積不夠大 然後或者是不像癌症的 那大概是建議做追蹤 那如果做起來的電腦斷層的 只有毛玻璃狀 合併有實質變化 高度懷疑是癌症 應該是積極的接受組織的證實 ，包含支氣管鏡切片或電腦斷層切片， 或者是導航技術之下指引的切片。」

肺部電腦斷層在過去2011年，有一個大型的研究就告訴我們，相較於使用X光片去追蹤的話，使用肺部低劑量斷層的這些有風險肺癌的族群，它可以有效造成 他們日後因爲肺癌死亡，而下降20%的風險。成大醫院胸腔內科主治醫師 廖信閔指出我們的政府也是參考這些研究，在去年年底開始，已經制定出針對這些有風險族群的，這個可能得到肺癌的危險族群呢，他們是有提供兩年一次做公費的，低劑量肺部電腦斷層檢查。

肺癌早期發現存活率增 關鍵是篩檢 (圖/TVBS)

彰化秀傳醫院首席醫療副院長 李佳穎進一步指出，其實毛玻璃狀病變，除了癌前期病變的可能性之外，它其實還是有很多可能，包括它可能是發炎 它可能是一些感染或什麼等等，都有可能造成這樣的現象，尤其是我們前一陣子COVID感染過之後，其實我們可以發覺很多病人，他在肺部在COVID感染過之後會產生一些疤痕，這些很常都會有點類似像毛玻璃狀病變。

咳嗽.胸悶才就醫 恐肺癌晚期勿輕忽 (圖/TVBS)

醫師提醒，肺癌往往在沒有明顯症狀時就已經悄悄發展，等到出現咳嗽或胸悶，已經是晚期，必須提高警覺 聽從醫囑積極檢查並追蹤 ，早期發現治療 降低死亡風險。

更多 TVBS 報導

劇烈頭痛要注意！腦動脈瘤恐致蛛網膜下腔出血 4大警訊別忽視

抽菸才會得肺癌？ 醫：半數患者皆「非吸菸者」又以女性占多數

菸癮害慘兒子！10歲童竟確診「早期肺癌」 網痛批：父親太自私

肺癌蟬聯癌王「1年上萬人死」 蘇一峰轟：反核變罹癌爽到誰