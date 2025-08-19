政治中心／施郁韻報導

國廢核行動平台表示，房子可以重建，土地污染可能幾十年，甚至永遠無法恢復。（圖／翻攝自全國廢核行動平台臉書）

核三延役公投8月23日舉行投票，國民黨18日晚間舉辦核三延役公投政策說明會造勢。「全國廢核行動平台」發文表示，台灣若發生核災所造成的衝擊，並引述前台大醫師、前台北市長柯文哲的發言，強調台灣根本沒有能力面對核災，質疑「實際發電貢獻可能只有3%到6%的核三，真的值得台灣用未來去賭嗎？」

全國廢核行動平台指出，根據台灣學者發表在國際期刊上的研究，如果核三廠發生福島等級的輻射外洩，台東、高雄、屏東都將有土地被劃為「永久隔離區」，範圍內的漁獲更會全面受到污染，130公里的海域漁產全部禁食，台灣的漁業、糧食安全將立刻被重創。

前台大醫師柯文哲曾直言：「台灣根本沒能力面對核災，萬一發生，就是『滅國』」，因為不只疏散計畫沒人能提出，連醫療量能都撐不住。全台目前只有極少數醫院能收治輻射病患，大多數人恐怕只能被「隔離在急診室外，用水沖一沖再轉送」，這就是台灣面對的現實。

有人表示：「大地震來了，房子也都倒光了，還管什麼核災？」全國廢核行動平台表示，房子可以重建，土地污染可能幾十年，甚至永遠無法恢復。福島核災至今已超過十年，日本政府仍在處理核污水，更何況日本發生核災至少還有地方可以撤離，台灣這麼小而人口密集的島嶼，一旦核三出事，全台灣幾乎無處可逃。

全國廢核行動平台提到，核災的衝擊是全面性的：土地長期廢棄、居民被迫撤離、農漁業毀滅、社會信任崩潰，可能讓台灣的未來數十年陷入黑暗。福島核災已經證明，即使是高科技國家，也無法保證核能百分之百安全，更何況是有活動斷層通過的老舊核三廠？

全國廢核行動平台強調，核三廠若發生核災，台灣承受不起，「實際發電貢獻可能只有3%到6%的核三，真的值得台灣用未來去賭嗎？」

