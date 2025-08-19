民團引述柯文哲過往發言，談及台灣若發生核災將面臨嚴重衝擊。（翻攝自柯文哲臉書）

本週六（23日）即將進行核三重啟公投，國民黨昨（18日）晚舉辦核三延役公投政策說明會造勢，而反方昨日則有法律團體與21位法律人，在立法院共同呼籲投下「不同意票」。民間團體共同組成的「全國廢核行動平台」，昨也發言談及台灣若發生核災所造成的衝擊，引述前台大醫師柯文哲的發言，強調台灣根本沒有能力面對核災，並質疑「實際發電貢獻可能只有3%到6%的核三，真的值得台灣用未來去賭嗎？」

全國廢核行動平台指出，核災的衝擊是全面性的，土地長期廢棄、居民被迫撤離、農漁業毀滅、社會信任崩潰，可能讓台灣的未來數十年陷入黑暗。福島核災已經證明，即使是高科技國家，也無法保證核能百分之百安全，更何況是有活動斷層通過的老舊核三廠？

根據台灣學者發表在國際期刊上的研究，如果核三廠發生福島等級的輻射外洩，台東、高雄、屏東都將有土地被劃為「永久隔離區」，範圍內的漁獲更會全面受到污染。「想像一下，130公里的海域漁產全部禁食，台灣的漁業、糧食安全將立刻被重創。」

全國廢核行動平台引述柯文哲過去的發言，直指「台灣根本沒能力面對核災，萬一發生，就是『滅國』。」因為不只沒人能提出疏散計畫，連「醫療量能都撐不住」，全台只有極少數醫院能收治輻射病患，大多數人恐怕只能被「隔離在急診室外，用水沖一沖再轉送」，這就是台灣面對的現實。

他們提到，福島核災至今已超過10年，日本政府仍在處理核污水，且日本發生核災，至少還有地方可以撤離，台灣這麼小而人口密集的島嶼，一旦核三出事，全台灣幾乎無處可逃。「實際發電貢獻可能只有3%到6%的核三，真的值得台灣用未來去賭嗎？」呼籲823公投投下不同意票。

此外，昨日立法院舉行「法律界反對核三重啟公投」記者會，會中提到核三廠不只40年來事故頻傳，更位於恆春活動斷層帶，地質惡劣、災害風險極高。最荒謬的是，台灣的《核子損害賠償法》竟然設有「重大天災免責」條款，還將賠償上限訂為42億元，一旦發生核災，屏東、高雄甚至全台人民，平均每人僅能分到數百元補償。

與會團體指出，台灣已累積超過2萬束用過核燃料棒，至今沒有任何高階核廢處置法規；核三依法已無重啟的選項，立院卻繞過專業審議，強行操作公投，不只浪費11億元，更充滿政治算計。他們也點名黃國昌高喊科學、理性、務實，一邊對於核三廠緊鄰恆春斷層、燃料棒、核廢料最終處置，均未提出有效解方，卻執意發起公投，浪費公帑、操弄民粹。全國廢核行動平台強調能源轉型政策，不該被政治玩弄，請大家站出來，投下「不同意」。

更多鏡週刊報導

從公務員變超商店員！涉貪助理費遭行政院解職 前議員認了「重返職場」拚還錢

早就問過！蔣萬安喊話賴清德找童子賢組閣 他去年就拒絕「原因曝光」

核三重啟公投將登場 縣長周春米喊「霸凌屏東人！」籲投不同意