(記者陳金寶台北報導)為強化我國森林資源經營，提升土地利用彈性，農業部林業及自然保育署於今（18）日舉行記者會，正式公布修正後之《獎勵輔導造林辦法》，並宣布新制即日起正式施行。本次修正為近年來造林政策最大幅度變革，針對造林目的、樹種選擇、獎勵期限、合理獎勵金、配套輔導作業及造林區位等面向通盤調整，完成六大修正重點，強化政策導向多元經營觀念，兼顧木材供給、生態保育與土地永續，推動森林經營全面升級。

農業部表示，《獎勵輔導造林辦法》自97年制定施行以來已逾18年，面對土地利用與經濟結構轉變，獎勵年限過長、土地管理缺乏彈性、輔導措施不足等制度設計亟需變革。林業保育署於108年起廣納林農、地方政府、林產業、環境團體及學者意見，歷經近兩年諮詢、研議與草案預告程序，重建制度完成政策轉型。

農業部指出，本次修正納入強化「原生樹種」、「多樣性林相」及「非木材生產林」規劃，避免單一造林化與生態棲地破壞，並特別透過造林類型分流為生產林與非生產林，再依循經濟生產與森林保育等適性導向造林方式，以更貼近不同林地屬性，農民意願與國土需求。

修正重點

「獎勵年限縮短至6年，給付更具彈性」

原期限20年改為6年，完成造林初期後，可依設定造林目標積極活化私有地多元經營，兼顧經濟生產與生態保育價值。

「堆疊式獎勵，造林有需要，擴大造林輔導 」

獎金機制改為堆疊式，獎勵更多元：增加獎勵金種類與組合方式，依造林成果表現逐年審核，符合規定發給造林獎勵金50萬元/6年，第6年依造林類型並符合規定者，可再加發每公頃成林獎勵金5萬元或結構用材獎勵金5萬元，最高每公頃6年最多可領取60萬元，可減輕林農負擔並引導林農積極經營管理造林地，加強前期撫育，提升成效。

造林區位擴大納入有造林需要或依法得從事林業使用之土地

除山坡地外，擴大加入水利法劃定地下水管制區第一級、土壤及地下水污染整治法劃定之污染管制區、地方政府規劃之造林專區等如實施造林，有利於提升環境品質。但為保障糧食生產安全，不得位於特定農業區(山坡地及平地)一般農業區(平地)。

「審查與監測透明化，提升執行效率」

臚列造林必要條件、申辦流程及審查標準，增訂獎勵類型與指定樹種，並強化檢查、廢止及資源管理機制，建立更具彈性與效能的造林體系。

依據林農經營計畫書審查及輔導，如次生林或申請造林面積大於5公頃以上者召開小組審查，每年由林農繳交造林成果評估表配合政府派員檢核，確保造林績效，提升森林經營效益，實現碳中和長遠目標。

「目標分流、價值多元、過渡保障、輔導銜接」

目標分流輔導：強化林地經營目的分類為「生產林」與「非生產林」，提供適性輔導機制，為後續供應國產材料原及建構生態環境等多元發展基礎。

森林價值多元：獎勵造林為木材生產、環境生態功能、發展林下經濟、森林療癒等多元林業永續目標，奠定發展基礎。

設置過渡機制：保障林農權益

針對既有造林案提供轉換方案，原核定造林第1至6年者，應申請變更為新制，獲取最佳利益；原核定第7-20年者，可自願選擇終止造林並免返還已領取之獎勵金，或選擇舊制持續至20年結束，避免因新舊制過渡期，影響林農權益。

輔導措施跨期無縫銜接：從種樹至撫育管理、伐採、利用，各期皆有政策輔導措施投入，初期搭配獎勵輔導造林，造林完成後接續公私有林多元輔導方案，分流輔導目標持續落實，踐行永續森林願景。

政策轉型，林農生計、生產、生態三贏

農業部表示，本次修法將獎勵造林政策從「補助導向」邁向「投資型支持」，不僅造林人得以靈活經營，也與國家木材自給、淨零碳排政策接軌。透過新制，林農不僅可以造林獎勵金支付造林成本，更能參與森林資源永續管理，且獎勵造林期滿，可接續公私有林經營多元輔導措施，包括中後期造林撫育、林業機具補助、木材產業加工及林產品銷售媒合、林下經濟、森林育樂發展、環境監測與FSC驗證等，從造林育苗到產業發展，提供全程輔導措施，達成林農生計、生產、生態三贏局面之「生態林業」。

農業部林業保育署將於本(114)年8月下旬至9月底陸續於全台各地辦理10場次說明會。首場將於8月22日屏東農業生物科技園區｢同合農科商務會館｣召開，其他場次將陸續公佈於林業保育署網頁（https://www.forest.gov.tw ），可電話洽詢（02-23515441轉分機812），歡迎踴躍參加。更多資訊與申請方式，請至林業保育署官網查詢：