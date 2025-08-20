生活中心／倪譽瑋報導

近期有女兒PO文分享，媽媽認為自來水可以煮沸直接喝，「以前的人還不是這樣喝一輩子都沒事」，但她發現多數人會透過飲水機等過濾，好奇其他人家裡怎麼處理水？引發討論。而過去相關專家的說法，自來水可過濾，但要注意濾心用久了也易孳生細菌；此外，自來水在水塔中儲存過久，恐易長細菌、微生物，牠們無法被過濾，因此煮沸殺菌是必要的。

自來水直接煮沸就能喝？各派說法不一

日前有網友在Dcard分享，自己家的自來水都是煮完直接喝，長大後才知道大家煮自來水「都會濾過才煮」，因此近期她有考慮買濾水器或桌上型飲水機，但媽媽覺得浪費錢，更說「以前的人還不是這樣喝一輩子都沒事」，這讓原PO不禁好奇，「有人家裡也這樣嗎？」

貼文曝光，大家的說法不一，一派表示自己也是直接煮來喝，「我家也是自來水煮沸直接喝」、「煮沸直接喝，健康長大到現在」；一派表示喝水還是要過濾比較好，「媽媽腎結石，從那之後，我家就裝淨水器，煮水都用淨水器過濾後的水」、「其實台灣的自來水污染物蠻豐富的，所以都建議二次淨水」。

也有人認為周遭環境是關鍵，「認真覺得看地區欸，我家附近空污嚴重，感覺也會有偷排廢水的」、「有酒廠的地方（埔里、宜蘭）水質好到都可釀酒、礦泉水公司都去那邊取水了，當然自來水可以煮沸直接喝」、「自來水在出淨水廠時最乾淨，之後經過管線等等因素會變髒。」。

專家提醒：煮沸仍是確保飲水安全關鍵

關於環境與管線，據新北藥師公會網站資訊，台大公共衛生學院環境暨職業衛生研究中心主任、專研水質安全的學者王根樹指出，家中即使有裝濾水器，也建議自來水煮沸後再飲用會更好，由於水中通常含有餘氯，在水塔待一段時間會漸漸消失，久了易生細菌、微生物，過濾器無法濾除牠們，因此需煮沸殺菌以確保飲水安全。

北水處：水質監測完善 但水塔維護需注意

過去台北自來水事業處也說明，基本上自來水皆經完善綿密的水質監測，不含化學有機污染物（如農藥）、有害重金屬及致病性微生物等，但水經蓄水池或水塔儲存，它們若未定期清洗，「如同乾淨的水裝入髒的杯子」，水質可能因而產生變化，因此定期維護與清洗至關重要。另外，家中裝淨水器淨化自來水，用久了也要注意「濾心可能孳生細菌。」

