經濟部長郭智輝20日前往經委會備詢，針對美國有意願將晶片法案補助改為取得股權，他表示將進一步了解狀況，並與國發會討論背後意義。（資料照；攝影／李海琪）

美國政府被曝正計劃入股英特爾（Intel），並可能將台積電、三星等納入潛在標的。對此，經濟部長郭智輝回應，此事他也是剛剛才得知，若美國要入股台積電屬實也不會這麼快，經濟部會先確認確切情況，並與台積電了解狀況，也會與國發會討論美國入股此舉的背後涵義。

郭智輝今（20）日前往經濟委員會就「協助中小企業災後復原辦理情況」進行報告並備詢。關於內閣改組，郭智輝表示，自己的去留並非自己能決定，只要在位一天就會盡自己所能。

綜合路透社、美聯社等外媒報導，美國政府正計畫將已撥付給英特爾的22億美元《晶片與科學法案》（Chips and Science Act）補助轉換為無表決權股權，以取得約10%的股份，變成一種「政府出資，取得企業股權」的新模式；此策略若成功，也可能被用在對 TSMC 和三星的補助中。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）19日表示，《晶片法案》給予的補助轉換為對英特爾約10%的非投票權股權，目的在確保晶片生產留在美國本土，「減少對台灣（TSMC）的依賴」，並非是為了取得公司治理權。

媒體與立委楊瓊瓔等皆十分關注此議題，郭智輝回應，經濟部會先確認「訊息到什麼程度、真正影響到什麼程度」，並交由專家進一步評估。

郭智輝認為，這項消息是剛收到的資訊，必須再研擬並確認細節，「美國若真的要入股台積電，也還沒有那麼快，仍需時間討論。」。會中楊瓊瓔也問，台美談判有無提到這件事，還是要交給台積電自己處理？

郭回答，我剛剛才知道該訊息，談判小組之前應也未收到，將會跟台積電了解，並且也會跟台積電股東之一的國發會討論，全面了解美國商務部長所謂入股的背後涵義，目前仍需時間討論、評估。

台積電稍早則表示對假設性問題不予回應。

另一方面，川普先前提及可能將半導體關稅拉高至300%，郭智輝也被問及此事。他表示，300%關稅是全球一體適用，各國在競爭時都會採取不同方式。經濟部將會協助業者研擬合理的因應策略，協助產業面對挑戰。

郭智輝強調，無論是國際關稅變動或外資入股的可能性，經濟部都會秉持支持產業的立場，協助業者降低衝擊，確保台灣半導體產業持續穩健發展。

前員工爆評估過核三延役可行性，台電：僅是內部初步報告

核三延役公投將在23日投票，不過公投其實對政府並未有強制力，立委鄭正鈐關心，若公投通過，經濟部是否承諾會將核能政策繼續下去？郭智輝回應，基本上態度是「安全不能用公投來決定」，且總統賴清德指示得非常清楚，經濟部會跟著兩必須、三原則方向進行核能政策。

鄭正鈐說，公投畢竟是社會共識的展現，且目前全球對核電延役都在進行，台灣應能展握到最新狀態的核能安全技術；另外，有前核三廠技術經理先前指出，核三其實有做過完整延役評估，但因為政府政策關係並未提交給核安會。

郭智輝對此事並不知情，因此由台電副總經理蔡志孟代為回答。他表示，核三廠當時在評估時處於發電階段，如今已除役，評估報告必須重做，至於結果如何將會再跟社會報告，他強調，該延役評估僅是內部初步年度報告，並非是正式的研議評估。

郭智輝重申，經濟部是執行單位，立場就是依法行政，若政策指示重啟，那就會對核電廠進行安全總體檢，結構設備組件的管理、設備汰舊換新以及補救補強評估，並提出重啟計畫，送給國際同儕審視，以及監管單位核安會審查，根據改善意見改善通過。

行政院長卓榮泰19號表示，核能議題上，核安會已啟動訂定安全檢查程序，台電將來會依照該程序啟動整個安檢的漫長程序；此為賴總統所說的兩必須，後續還有三原則，就是核安以及核廢料的處理，以及全民高度的共識。

