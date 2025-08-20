美國川普政府對半導體產業的干預正急速升級！美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）19日接受CNBC專訪，明確表示陷入困境的晶片巨擘英特爾（Intel）「必須」以公司股權，來交換先前承諾的《晶片與科學法》（CHIPS Act）的補助資金。

這項「補助換股權」的政策轉向，不僅為英特爾的未來增添巨大變數，更意味著美國政府對整個半導體產業的戰略佈局，將從「無償補貼」轉向更為強勢的「國家級入股」，此舉勢必對包含台積電在內的全球供應鏈帶來深遠影響。

盧特尼克在CNBC的《Squawk on the Street》節目中斬釘截鐵地說：「我們應該為我們出的錢拿到股權，所以我們將會交付拜登政府時期就已承諾的資金，但我們會拿回股權作為回報。」此言一出，立即在市場引發劇烈反應。英特爾股價在週二應聲飆漲近7%，延續了自川普政府考慮介入的報導傳出以來的強勁漲勢。

盧特尼克還說，美國不能依賴台灣，因為「台灣離我們9500英里，離中國卻只有80英里，所以你不能讓99%的領先晶片都在台灣生產，我們要在美國生產這些晶片」、「當然，如果英特爾能夠在美國生產，那就太好了」。

從「無償贈款」到「無投票權股權」：川普的交易藝術

根據盧特尼克的說法，這項潛在的交易模式，是將拜登政府時期批准的數十億美元「贈款」（grant），直接轉換為美國政府持有的英特爾股權。他特別強調，此舉並非為了干預公司治理。「這無關公司治理，我們只是將拜登時期的贈款，轉換為川普政府——也就是為美國人民——持有的股權，」盧特尼克解釋道，「而且是沒有投票權的（Non-voting）。」

不少美國媒體指出，此舉被視為是川普「交易的藝術」在國家戰略層級的體現。盧特尼克批評前朝政策：「拜登政府簡直是在免費送錢給英特爾、免費送錢給台積電，對所有這些公司都是免費大放送。而川普則扭轉了這一點，他說：『嘿，我們要用錢換股權。如果我們要給你錢，我們就要分一杯羹。』」

英特爾對此不予置評，然而盧特尼克在訪談中暗示，「國家級入股」的影響範圍可能不僅止於英特爾，因此川普可能會尋求與其他《晶片法》的受惠者達成類似的交易。英特爾去年秋天敲定了近80億美元的補助，而台積電在亞利桑那州的設廠計畫，也獲得了高達66億美元的補助承諾。

「矽心」計畫告急？英特爾的困境與川普的盤算

川普政府之所以選擇在此時對英特爾採取如此強硬的介入姿態，與英特爾自身的經營困境以及川普的「美國製造」政策息息相關。川普一直大力呼籲製造業回流美國，以降低對三星、台積電等外國晶片製造商的依賴。在此背景下，英特爾被視為美國本土企業挑戰台積電霸主地位的最重要希望。

英特爾曾野心勃勃地在俄亥俄州哥倫布市附近投資數十億美元，打造被譽為「矽心」（Silicon Heartland）的晶片工廠園區，並宣稱該廠區將能生產包含AI晶片在內的最先進半導體。然而這項計畫進展極不順利，今年七月，英特爾新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）在一份給員工的備忘錄中坦承「不再有空白支票」，並表示將根據市況放緩俄亥俄州廠區的建設速度。

目前，英特爾在俄亥俄第一座工廠的營運時間已推遲至2030年。

這個曾被視為《晶片法》指標性政績的計畫嚴重延宕，加上英特爾在AI晶片浪潮中嚴重落後、晶圓代工業務遲遲未見起色，都讓川普政府失去了耐心。就在盧特尼克發表談話的前一天，日本科技巨擘軟銀集團（SoftBank）才宣布對英特爾進行20億美元的戰略投資，取得約2%的股權。《彭博》曾報導，白宮正在商議直接入股英特爾10%，此舉將使美國政府一躍成為這家晶片巨擘的最大股東。

