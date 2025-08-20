記者劉秀敏／台北報導

台灣資訊環境研究中心（IORG）近日公布最新研究，指出隨著總統賴清德上任時間越長，中共散播越多台灣民主失敗論，國民黨426戰獨裁集會更是近一年半以來傳播熱度的最高峰，而中共政治宣傳系統性、即時、持續採用台灣在野政治語言，使在野監督因受敵方語言污染失去正當性，也使執政陣營難以接受在野觀點，藉此妨礙台灣政黨政治良性運作。

台灣資訊環境研究中心近日發表週報「賴清德當選後的中共宣傳：台灣民主失敗論」。內文首先定義「台灣民主失敗論」，即以不合理、帶有操弄特性的內容，試圖說服讀者，台灣民主現在及未來都無法保障人權、落實公平正義、民主不適合台灣，可能降低讀者對民主運作現況滿意度或民主支持，進而放棄民主的資訊操弄論述集合。

台灣資訊環境研究中心指出，隨著賴清德上任總統時間越長，中共持續加強散播民主失敗論述，2025上半年的平均傳播熱度，為2024年的近兩倍。進一步觀察可發現，中共提及台灣民主的傳播熱度，隨著多個台灣重要政治事件出現，包含總統大選結束、青鳥行動、中配遭遣返、大罷免運動等，其中國民黨426戰獨裁集會活動成為2025年單日傳播熱度最高峰，也是近一年半內的最高峰。

台灣資訊環境研究中心提到，2024年台灣總統大選結束後至2025上半年，中共官方及其引用對象，包括台灣媒體、台灣在野黨官方發言、在野立委議員、名嘴、退休軍官、「業者」、「民眾」、「輿論」甚至國際華語媒體等，傳播22項台灣民主失敗論述，並可分為「內戰論」、「私利論」、「外部治理論」、「少數暴力論」、「 退步論」、「邪教論」、「戒嚴論」等7大類。

台灣資訊環境研究中心表示，中共宣傳系統性採用台灣在野政治語言，是加劇台灣社會分化、黨性極化的策略：中共為我國境外敵對勢力，中共政治宣傳系統性、即時、持續採用台灣在野政治語言，使在野監督因受敵方語言污染失去正當性，也使執政陣營難以接受在野觀點，以此妨礙台灣政黨政治良性運作。

台灣資訊環境研究中心進一步提到，相較說服讀者放棄民主，中共更偏好宣稱總統、執政黨破壞台灣民主，其中又以言論自由受到破壞為主要論點。自賴清德當選後，中共宣傳持續以台灣國內政治事件製造台灣民主失敗的「證據」，包括「賴清德希特勒化」、「民進黨法西斯化」、「民進黨獨裁」、「綠色恐怖」等，持續放大「戒嚴論」論述，甚至主動發表年度總結評論台灣民主退步，突顯中共宣傳策略為優先形塑「民進黨破壞台灣民主」印象。

更多三立新聞網報導

黃國昌提案廢「串供之虞可羈押」 律師示警：台積電洩密工程師會放出來

【823二罷2】決戰台中！罷團點名「這人」仇恨值最高 藍委：有信心

台中傳去年超徵75億！網敲碗盧秀燕普發現金5萬「不能輸」 財政局回應了

念念不忘那隻貓？四叉貓：柯文哲羈押快一年沒提老婆孩子，只會講四叉貓