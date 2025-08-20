美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）昨（19）日表示，川普政府正考慮要求受《晶片法案》（Chip Act）補助的晶片製造商如英特爾、美光、台積電及三星向美國政府提供股權，盧特尼克在CNBC節目《Squawk on the Street》中強調，政府不應僅提供免費補助，而應取得非表決權的股權，以保護美國納稅人利益。

據《彭博》（Bloomberg）報導，白宮正討論以近80億美元的補助換取英特爾約10%的股權，使美國政府成為該公司最大股東之一，盧特尼克表示，股權不涉及公司治理權，僅將拜登政府時期的補助轉為川普政府的股權投資。英特爾週二股價應聲上漲近7%，反映市場對政府介入的樂觀預期。

除英特爾外，盧特尼克透露，川普政府可能對其他接受《晶片法案》補助的企業如美光（獲62億美元補助）、台積電（66億美元）及三星（47.5億美元）採取類似入股策略。知情人士指出，商務部正與財政部長貝森特（Scott Bessent）共同推動此計畫，盼能將補助轉為投資，確保美國在半導體產業的國家安全與經濟利益。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）昨日也證實，盧特尼克正與英特爾洽談10%股權交易，稱此為「前所未有的創新做法」，以確保美國在經濟與國安上的優先地位，白宮強調，此舉並非干預企業經營，而是將補助轉為對美國有利的投資模式。

《路透社》（Reuters）報導指出，這項政策可能重塑全球半導體產業格局，對非美國企業如台積電與三星的影響尤為顯著，儘管計畫細節尚未最終敲定，但川普的立場明確：「補助不僅是補助，而是投資。」

消息轉載至PTT後引起網友討論，不少網友批評，「霸王硬上弓，美國真屌」、「無恥的美國流氓」、「流氓都是這樣，保護費、插乾股、聚眾鬧事」、「插乾股，真的合法收保護費」、「強迫入股，真的流氓」、「那要你補助幹嘛？我直接賣股份不就有經費了？」

也有網友表示，「這不就老共手法？笑死活成跟老共一樣」、「拿建廠換關稅，拿股權換補助，目的還滿明確的。不然就吃關稅，不然就自己負擔建廠費用，不然就給股權，自己選沒逼你。基本上『美國市場』就是他手上最大的牌，這種做法就跟20年前的『中國市場』手法一樣，至於美國會不會像中國一樣玩收割不知道。」

（封面圖／翻攝自白宮X）

