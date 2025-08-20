美國商務部長坦言華府正在與英特爾洽談收購10%股份。（取自Pexels）

美國政府近日被曝有意入股晶片大廠英特爾（Intel），市場傳言如今獲得證實。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）19日接受媒體訪問時坦言，華府正與英特爾洽談收購10%股份，並強調美國必須掌握本土晶片製造能力，「我們不能依賴台灣」。

外媒先前引述知情人士指出，白宮正討論將《晶片與科學法》（Chips and Science Act）的補助款項，直接轉換為英特爾的股權。若協議成形，美國政府可能成為英特爾最大股東，卻不會擁有投票權或干涉公司治理。盧特尼克也解釋，此舉並非介入經營，而是將補助轉化為投資收益，讓納稅人能獲得回報。

他同時批評前總統拜登推動的晶片法案，僅提供半導體製造商鉅額補助，卻未給予美國人民實質好處。他直言：「我們為什麼要把錢無償交給一家市值1,000億美元的公司？川普的想法是，補助應該換成股權。」

英特爾是晶片法案的最大受惠者，光是商業製造補助就獲得79億美元，另有30億美元的軍事專案資金，還可申請110億美元貸款。外界認為，若美國政府正式入股，將為近期裁員與縮減支出的英特爾注入強心針，也可能為華府日後與其他晶片大廠洽談入股鋪路。

盧特尼克更進一步指出，全球99%先進晶片目前集中在台灣，但台灣距離美國9,500英里，卻僅與中國相隔80英里，過度依賴存在風險。他透露，美國已與日本、南韓展開合作，計畫將部分晶片產能轉移至美國，以降低對台灣的依存度。

