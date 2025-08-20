貨物稅制度在台灣已實施近80年，原本針對奢侈品課徵的稅款，如今卻讓許多已成為民生必需品的商品承擔雙重稅負。近日立法院三讀通過貨物稅條例修正案，免除包裝無糖飲料及多項電器的貨物稅，但民眾關心的汽機車仍被列為奢侈品課稅。許多民眾對貨物稅認知薄弱，不清楚許多日常消費品都被課徵此稅，專家學者與政治人物均呼籲全面檢討這項不合時宜的稅制，以符合現代社會需求和稅收公平原則。

大多數民眾不清楚，包裝飲料被課貨物稅長達數十年。（圖／TVBS）

貨物稅制度可追溯至民國35年，當時政府針對非必要奢侈品課徵百分之10稅款。在那個年代，包裝飲料價格昂貴，是有錢人的專利，而手搖飲料相對便宜。然而，隨著時代變遷，這些商品的價格與定位已有極大改變，許多受訪民眾表示不知道包裝飲料需繳納貨物稅，更認為應該取消這項稅收，因為這些商品現在已成為一般民眾日常消費品。

立法院於8月5日三讀通過貨物稅條例修正案，包裝無糖飲料可免課15%貨物稅，電視、錄影機、電唱機、錄音機等電器也免除貨物稅。然而，汽車和機車依舊被列為奢侈品課稅。前立委高嘉瑜表示，政府課徵稅收必須名實相符且正當，質疑機車在現代社會是否仍屬奢侈品，為何還要課徵17%貨物稅。她指出財政部曾以機車是移動污染源為由課稅，但現在又課徵空污稅，形同一頭牛剝兩層皮，而且現在的七期環保機車已不算移動污染源，這種名實不符的課稅無法讓民眾信服。

前立委高嘉瑜早已提出貨物稅不合時宜的質詢。（圖／TVBS）

隨著國民所得提高，許多過去被視為奢侈品的商品如今已成為民生必需品。目前貨物稅收入中，汽機車和能源占了主要來源，其中兩輪和四輪車輛就占了9成。然而，貨物稅在整體稅收中僅占約5%，約1800億元。台北商業大學財政稅務系副教授黃士洲建議，若要改革貨物稅制度，最理想的方式是全部取消，因為它已失去存在理由。如果擔心一次少掉1800億稅收影響太大，可先保留油氣類和汽機車類稅收，取消其他項目，再逐年調降稅率。

黃士洲進一步指出，民眾日常使用的交通工具不只繳納一種稅款，從購車時的貨物稅、關稅，到使用期間的牌照稅、燃料稅、徵碳費等，稅上加稅的情況普遍存在。此外，輪胎、平板玻璃、水泥等基礎原料被課徵貨物稅也缺乏合理依據。

專家建議貨物稅應全面刪除。（圖／TVBS）

各界專家均認為稅務改革刻不容緩，不應因擔心行政麻煩或稅收短少而遲遲不行動。古早時期制定的貨物稅制度已缺乏公平性且標準不一，改革不應只是頭痛醫頭、腳痛醫腳，而應從根本上討論稅制的合理性，確保稅收制度符合現代社會需求和公平原則。

更多 TVBS 報導

通過！ 可望降價1成？ 電視等4電器「免貨物稅」

罐裝無糖飲料降價？ 經濟部：直接與廠商溝通

朝野喊檢討！ 降汽機車貨物稅？ 立院將重審

因普發現金？ 傳政院不編軍公教加薪 藍批綁架