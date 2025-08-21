民進黨台北市黨部前副執行長陳聖文昨（20）日把從蘭嶼核廢料貯存場帶回的瓶裝水，到國民黨中央黨部踢館，國民黨發言人楊智伃收下水，並直接在鏡頭前喝下。對此，前立委郭正亮直言，此事不只顯示出綠營青年軍戰力下降，更是整個民進黨論述能力下降，「民進黨現在整個歪樓了、還找不到脫困的論述」。

前立委郭正亮。（圖／中天新聞）

事件發生在昨日上午，當時楊智伃在國民黨中央黨部外發現異狀，隨後見到陳聖文攜帶瓶裝水到場。在陳聖文接受媒體訪問時，楊智伃表示願意飲用該瓶水，儘管陳聖文強調這些水是要給立法委員徐巧芯的，楊智伃仍堅持要喝，並當場一飲而盡，之後陳聖文就悻然離去。

對此，郭正亮今（21）日上中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》，期間被問到這個問題，「民進黨青年軍戰力一代不如一代？」郭正亮回應，其實不只是青年軍，而是整個民進黨的論述能力都在下降，導致青年沒有範本可以抄；再加上民進黨現在是戰狼當道，「講話動不動沒把對方看在眼裡」，所以問題是整體性的。

陳聖文赴國民黨踢館慘翻車 。（圖／中天新聞）

郭正亮接著提到，現在民進黨整個都歪樓了，甚至還面臨找不到脫困的論述，先前他們發起大罷免，還有一系列司法動作，都被外界認為是要消滅在野黨，「這個就是廣義的大環境」。

事實上，針對陳聖文昨日行為，知名胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文想問，「光電板的紅水號稱無毒無污染，青鳥要不要喝？」蘇一峰指出，跟低階核廢料相處一個晚上，接觸到的輻射量最多只差不多一張X光檢查，這樣水就會變成輻射水嗎？最後蘇一峰大酸陳聖文，「國中數理化真的要好好學啊！你的理化老師在哭泣了」。

國民黨發言人楊智伃21日受訪。（圖／中天新聞）

國民黨台北市議員柳采葳也對此在臉書發文反酸，「執政黨不斷上演主動送頭，做球給國民黨反殺的動作，真的讓我們感激涕零，甚至殺到不好意思」。

