現代生活節奏快、飲食多樣，但隨之而來的是亞健康問題日益嚴重，疾病年輕化成為警訊。飲食結構失衡、高鹽高油脂的飲食習慣，加上長時間工作與缺乏運動，讓不少人身體負擔沉重。而「哈佛醫學院推薦的十大超級食物」營養價值高，透過均衡攝取不僅能提升整體健康，也能降低疾病發生機率，尤其是富含Omega-3脂肪酸的魚類，更是補腦又護心的關鍵。

哈佛醫學院推薦的十大超級食物

根據哈佛醫學院的研究，包含莓果類、深綠色蔬菜、富含Omega-3的魚類、堅果、好的油脂、全穀物、優格、十字花科蔬菜、豆類以及番茄在內的十類食物，均對身體有顯著益處。例如，莓果類富含抗氧化劑，能保護神經系統並具美容效果；深綠色蔬菜含豐富葉酸、鐵和維生素A和維生素E；堅果則能抗發炎、強化腦力。

Omega-3之王「鯖魚」，助全方位營養提升

其中，富含Omega-3脂肪酸的魚類相當重要。Omega-3是人體無法自行合成的必需脂肪酸，有助提升腦功能、穩定情緒及維護心血管健康。建議成人每週攝取2至4份深海魚，以達到最佳健康效果。

在眾多Omega-3豐富的魚類中，鯖魚因含有豐富的DHA與EPA，被稱為「Omega-3之王」。專業營養師張語希指出，DHA是大腦與視網膜的重要組成部分，對學習力、記憶力提升關鍵，而EPA則有助於情緒穩定與心血管健康。除此之外，鯖魚還富含優質蛋白質、維生素D、B12、鐵、硒和碘等多種營養素，是日常飲食中不可多得的全方位營養來源。

營養全面，健康餐桌上的必備料理

在現代生活中，透過合理飲食改善亞健康成為重要課題。將「戎的魚店」的優質鯖魚納入日常菜單，不僅能滿足人所需的營養素，也能支持免疫力與情緒穩定。簡單烹調如香煎、烤製即可保留鮮味與營養，適合忙碌的家庭輕鬆享用。

從孩童的學習專注力到上班族的精神狀態，甚至中老年人的身體健康，鯖魚都能扮演重要角色。從現在起，為了自己與家人的健康，不妨跟隨哈佛醫學院的建議，多吃富含Omega-3的鯖魚，並聰明挑選如「戎的魚店」這樣信譽優良的品牌，讓營養全面的「Omega-3之王」成為餐桌上的常客，就是選擇安心、品質與營養並重的健康生活方式。

