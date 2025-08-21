生活中心／張尚辰報導

赫利曬出孕肚緊貼核廢料乾式儲存場的照片，遭網友質疑是AI生成。（圖／翻攝自X平台@MadiHilly）

823罷免及核三延役公投倒數2天，美國一名提倡核能的專家瑪蒂•赫利（Madi Hilly）上月10日在社群上發布一張她將孕肚緊貼在核廢料乾式儲存場的照片，以此表態說明「核廢料不是拒絕核能的理由」。不過，卻有不少網友認為赫利的照片是透過AI生成，對此赫利發布影片還原現場狀況，回應網友的猜疑。

核三延役公投時間將進，一名台灣網友日前在Threads上分享核能倡導者赫利將孕肚緊貼在核廢料乾式儲存場的照片，寫下「核廢料要放你家嗎？可以，我願意！」、「孕婦都敢用肚皮貼著乾貯護箱了，這個小孩也出生了，都沒有問題」。貼文發出後，便有不少網友留言質疑赫利的照片是透過AI生成，甚至還酸說「懷孕是不是會變笨」。

對此，赫利發出影片還原拍攝現場的狀況，文章一開頭就放上台灣國旗寫著「Taiwan！」指出「我可能有點笨手笨腳，影片剪輯技術也一般。但我絕不會為了一張照片讓我的女兒或者任何人處於危險之中。核廢料不是拒絕核能的理由，如果真要說的話，它正是這項技術主要的賣點之一」，文末更是強調「8月23日投票」，希望可以將自己的觀點轉達給台灣的投票者。

赫利早在2018年就來台灣參加過「以核養綠」的公投。（圖／翻攝自X平台@MadiHilly）

影片中，赫利也貼出2018年來台灣參加「以核養綠」公投的照片，說明核廢料儲存場確實不是零輻射，因為只要有陽光就一定會有少量的太陽輻射，「除了太陽輻射以外，我幾乎沒有承受到輻射」。

不過，仍然有許多反核派不認同赫利的說法，屏東縣長周春米也在臉書粉專發文，表示屏東是農漁大縣，一旦發生核災污染，將重創產業，更危害人民生命，直言「迎來核三重啟的公投，這不是禮物，這是捉弄，更是糟蹋！」

