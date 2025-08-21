▲陳聖文聲稱要帶「朱立倫、黃國昌、蔣萬安、徐巧芯、羅智強」送給選民的礦泉水，到蘭嶼核廢料貯存場，再帶回台北給他們喝。（圖／翻攝自陳聖文Threads）

[NOWnews今日新聞] 重啟核三公投將在23日登場，民進黨台北市黨部前副執行長陳聖文18日聲稱，要帶國民黨送給選民的礦泉水到蘭嶼核廢料貯存場，再帶回台北給國民黨人喝，藍營回嗆，「如果拿回來我們敢喝的話，你們要蟾蜍跳跳回蘭嶼嗎？」陳聖文今（20）日到國民黨中央送水，國民黨發言人楊智伃收下水，並直接在鏡頭前喝下，讓陳聖文傻眼迅速離場。對此，醫師蘇一鋒狠酸，「青鳥國中數理化真的要好好學啊⋯⋯你的理化老師在哭泣了」

陳聖文表示，要把黃國昌、朱立倫、蔣萬安、徐巧芯、羅智強等人給選民喝的水，帶到蘭嶼核廢料貯存場，再帶回到台北，「讓他們喝」，今日更是親自到國民黨中央送水。

對此，蘇一峰今日在臉書發文表示，「青鳥陳聖文帶著『瓶裝水自製的核廢料水』，這些瓶裝水與低階核廢料共度一夜，並送到國民黨中央，要求國民黨喝下，而國民黨發言人楊智伃當場接過來打開喝下，嗆『無聊至極！別只會作秀！』」

蘇一峰狠酸，「光電板的紅水號稱無毒無污染，青鳥要不要喝～」；蘇指出，跟低階核廢料相處一個晚上，接觸到的輻射量最多只差不多一張X光檢查，「這樣水就會變成輻射水嗎？」

蘇一峰感嘆，「青鳥國中數理化真的要好好學啊……你的理化老師在哭泣了」；網友們也紛紛留言表示，「不知道從醫學的角度來看，青鳥這腦子還有救嗎？」、「應該給他們光電污水，部長說沒毒，多喝多健康」、「青鳥不是教育可以救回來的」、「他把水在蘭嶼放一個晚上，然後再帶回來？那他在蘭嶼的那一天，都沒吃東西，沒喝水嗎？」。

