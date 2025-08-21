夏季高溫高濕易使食物腐敗，生食類食品與冰品恐成腸胃疾病高風險來源。國泰綜合醫院消化內科主治醫師陳柏諺提醒，食物若未經妥善保存或處理，易滋生沙門氏菌、腸炎弧菌等致病菌，引發食物中毒。

適逢夏季，食物保存與腸胃道健康可謂是不可忽視的議題。國泰綜合醫院消化內科主治醫師陳柏諺醫師指出，台灣夏季悶熱潮濕，平均溫度常超過30°C，是細菌與黴菌生長的最佳環境；而高溫高濕的環境不僅容易加速食物腐敗，也會增加腸胃感染、食物中毒及消化系統疾病的風險，特別是冰品、生食類食品（如生魚片、涼麵、水果沙拉），皆可能成為腸胃道疾病的高風險來源，民眾不可不慎。

陳柏諺醫師表示，根據食品衛生相關研究，大部分致病菌在氣溫30-40°C生長迅速，如沙門氏菌（Salmonella）、金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）、腸炎弧菌（Vibrio parahaemolyticus）等，當食物儲存溫度不當或超過兩小時未冷藏，便容易滋生病原菌，導致食物中毒或腸胃炎。

不少家庭仍保有「室溫保存食物」的習慣，如將飯菜悶在鍋中、將水果切開後放在廚房台面，是夏天保存食物的大忌。錯誤的保存方式不僅讓食物口感變差，還會增加腸胃道疾病的風險，尤其是對年長者、幼童與免疫力低下族群而言更加危險。

冰涼的西瓜、生魚片、壽司、涼麵、手搖飲料與剉冰等，是清涼解暑的首選，然而這些食品在生產與保存過程中，若稍有不慎，極易成為腸胃道感染的根源！陳柏諺醫師強調，台灣每年夏季食物中毒通報事件中，超過3成與生食類食品有關，若是將受到汙染、食材來源不明、處理不當的生食吃下肚，容易夾帶細菌、寄生蟲或病毒，並導致上吐下瀉、腹痛、腹脹等症狀：

生魚片與海鮮 ：可能被腸炎弧菌、李斯特菌或肝炎病毒污染。

沙拉蔬菜 ：若清洗不充分，可能殘留農藥或寄生蟲卵，如梨形鞭毛蟲（Giardia lamblia）。

生雞蛋：沙門氏菌感染風險高。

另外，冰品或冷飲雖能帶來短暫的涼感與舒適感，卻也對腸胃產生一定程度的刺激。冷飲進入口腔後，會快速通過食道進入胃部，使血管收縮、胃液分泌減少，進而影響消化功能，部分人飲用冰品後會感到胃痛、腹脹或腹瀉，特別是腸胃功能較弱者要特別注意。冷飲中隨附的冰塊，若來源不明或製冰水源被細菌汙染，也容易導致食物中毒，在路邊攤、未使用衛生冰品飲料攤消費時，民眾需特別小心。

食物外觀正常卻爬滿諾羅病毒？ 食物中毒潛伏期最短僅「數小時」

夏季腸胃道相關疾病以細菌性腸胃炎與病毒性腸炎為主，常見症狀包括： 腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐、發燒、頭痛、食慾不振與脫水。嚴重者甚至需住院治療或補充點滴，特定族群如老人、小孩、慢性病患者，若腹瀉導致電解質失衡，可能引發更嚴重併發症。

陳柏諺醫師表示，有些細菌性腸胃炎潛伏期可短至數小時，如金黃色葡萄球菌造成的食物中毒；也有些病毒如諾羅病毒，食物外觀看起來正常，但可能具有極強的傳染力。

夏天如何安心吃生食？ 醫教4招遠離腸胃病困擾

想要在炎夏中維護腸胃健康，陳柏諺醫師建議從「飲食選擇」、「食物保存方式」與「個人衛生」和「廚房衛生」四大方面著手：

正確選擇飲食： 需避免高風險食品，減少生食海鮮、生雞蛋或未煮熟肉類的攝取，沙拉也盡量現切現吃，避免隔餐食用。在選擇冰品與飲料時，陳柏諺醫師建議盡量在標示與冷藏設施完善的店家購買。

食物保存正確： 剩菜剩飯應在兩小時內冷藏，並在下次食用前完全加熱，加熱的溫度需至少達到 70°C，以降低細菌滋生風險。冰箱應定期清潔，並將生、熟食分開存放，避免交叉污染。另外，不要飲用來源不明的水或冰塊，防止腸胃感染。

保持個人衛生： 用餐前後應確實洗手，維持良好衛生習慣。

生熟食要分開：處理食材時，生、熟食應使用不同的砧板與刀具，避免生熟食交叉污染。廚房設備與儲存容器也需定期消毒，確保環境的整潔安全。

夏季是腸胃道疾病的高峰期，正確的食物保存觀念與飲食選擇，是預防腸胃道問題的第一道防線。養成良好的衛生習慣，用科學的保存方法，並慎選食品來源，不僅能享受夏天的美味，也能遠離腸胃不適，守護全家的健康。（潮健康）

