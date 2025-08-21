[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）日前提及「補貼換股權」政策構想，引發市場對半導體產業補助政策變化的深度憂慮。投資人擔心此舉可能影響台積電等接受美國補助企業的股權結構，昨（20）日台股出現恐慌性賣壓，權值股台積電領跌，加權指數終場大跌728.06點，收在23,625.44點，跌幅達2.99%，正式跌破2萬4千點整數關卡。

此波修正也凸顯台股ETF間的績效差異。根據CMoney統計數據，採用多因子選股策略的FT臺灣Smart（00905）近一個月含息報酬率達5.8%，在主要市值型ETF中表現最佳；元大臺灣ESG永續（00850）及國泰台灣領袖50（00922）分別以4.7%與4.5%的報酬率位居其後。

FT臺灣Smart基金經理人王紹宇分析，川普提出的「補貼換股權」概念，反映美國政府可能透過更嚴格的條件來管控對外國企業的補助。若此政策成真，接受美國政府補助的台積電（2330）等企業，可能面臨股權稀釋的風險，進而影響既有股東權益。

王紹宇指出，雖然台積電技術領先地位穩固，短期內競爭優勢不易撼動，但政策變化的不確定性，確實為市場帶來額外的風險因子，「台股目前位處歷史高檔區間，市場對負面消息的敏感度較高，任何政策變化都可能引發較大幅度的修正。」

展望後市，王紹宇認為，市場將進入「選股重於選市」的階段。隨著指數上漲空間受限，個股表現將出現更大分化，投資人需要更精準的選股能力才能獲得超額報酬。他預期，電子股內部將呈現強者恆強的態勢，而金融股可望扮演相對穩定的角色。

投信業者分析，00905能在市場修正中展現相對抗跌性，主要歸功於其多因子選股機制。該ETF除維持約三成台積電權重外，另透過量化模型篩選出台達電（2308）、漢唐（2404）、鴻海（2317）、川湖（2059）、智邦（2345）等具備良好基本面的個股，有效分散了單一權值股的集中風險。

市場分析師也提醒，美國政策走向仍存在變數，投資人宜密切關注相關發展，並適度調整投資組合以因應潛在風險。

代號 股票名稱 收盤價(元) 近一月報酬率(%) 近三月報酬率(%) 今年以來報酬率(%) 00905 FT臺灣Smart 14.6 5.8 16.9 10.3 00850 元大臺灣ESG永續 47.0 4.7 15.9 9.2 00922 國泰台灣領袖50 22.3 4.5 16.2 8.7 006204 永豐臺灣加權 121.5 4.1 15.0 8.1 00903 保德信台灣動能 50 11.0 4.0 16.8 15.2 0050 元大台灣50 51.7 4.0 18.5 10.7 006208 富邦台50 120.7 4.0 18.5 10.7 00692 富邦公司治理 47.0 3.9 16.9 9.5 0057 富邦摩台 152.7 3.8 17.4 9.2 006203 元大MSCI台灣 94.7 3.7 17.3 9.0

（資料來源：Cmoney。資料日期：截至2025/08/20）

