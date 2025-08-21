10年前，5位無處遊人陳維諾（Van）、黃彥康（Nate）、簡豪銳（漁佬）、林宇翔（Ken）、陳恆山（Hansun）組成樂隊Nowhere Boys，寫歌、出碟、開Show……一起遊歷他們的音樂之旅。來到十週年之際，樂隊於The ONE的六樓開設了NWB Post Office「給十週年的概念店」，既還原了「信件企劃」MV主場景，又為舉行期間限定音樂會，為樂迷送上驚喜。企劃中的第二部曲《給受困者的一封信》現已推出，是一首送給情緒病患者的歌曲。

避免被情緒病吞噬

根據Ken的觀察，當有人在分享不快之事時，有些人通常會回應「加油啊」、「OK㗎」、「你冇事㗎」，他認為：「這種方法並非對情緒有問題的人來說是最好的處理方法。你應該坐在他身旁聽他分享，陪伴着他就已經OK。對於精神上受困的人，我們很想他們能有個出口，即聽完歌曲後，很想慢慢令他重返自己的世界。」

Nowhere Boys Post Office早已於拍攝《給失敗者的一首歌》的MV時已岀現，Van覺得：「第二首歌（《給受困者的一封信》）是比較赤裸，是關於內心的對話。如果由真人拍攝恐怕會減少了想像空間，這就似以冥想形式帶人進去且給予他們更多好Energy，如果像拍戲般會變得兒戲，而非一個很真誠的對話。」Ken為MV內所畫的人沒有人樣作解釋：「可以是男、女、或是自己，以畫的方式令情緒受困的人更容易代入其中。」Van覺得：「他們需要互相理解，沒有人想患上情緒病，但一旦患上了便可能要跟它共存很久。身邊有不少親友亦有情緒病，甚至已患了20年。當你沒法甩掉它時，便需要學懂如何跟它共存，不然便會被它吞噬，很怕這事發生。」

「每天看新聞都至少有一至兩宗（關於情緒病），當中的病人決定要去結束生命。」Ken說。他認為音樂可以療癒到所有人，作為一個樂隊的他們亦有責任要做一些事。他指：「在現在的香港，真的要談論一些香港現在發生的事或解決辦法。我太太本身患有情緒病，她之前聽得最多、最令她不開心的話，就是叫她去發洩一下之後便沒事。但對她來說就是已經發洩了卻處理不到。所以，不用處理，不如她繼續不開心，由我陪她一齊不開心。」《給受困者的一封信》亦因此誕生。

好好釋放壓力

陳維諾（Van）熱愛種植。

這數年，Van多了一項新興趣——種植，「種植花草就如冥想一樣。當看見植物由泥土漸漸地成長，便有一種很自然的抗抑鬱作用，這是有科學證明的，稱為接地氣。當很耐心地去培養且控制着自己的呼吸、思緒，就能很專注地去做一件事。」這數年來種植幫助了他很多，「很想推廣給不同的人，拍攝Reels教授自己種自己食，以及準備小盆哉做Give Away，想大家都試試種植。」

Hansun覺得離開一個地方有助釋放壓力，「可能行山、去離島，或者乘船、飛機離開，別讓自己困在同一環境太久，看看風景、探索不同地方都是有用的。」漁佬則大多會做運動減壓，「出去曬曬太陽都是很好的抒發。最重要是在練習樂器或教小朋友的過程中，控制自己的情緒。某程度上，你在教導別人的小朋友，是人家的寶貝，當我學習了放慢腳步，跟他也一起放慢腳步，不論是多難的事情都可以抖啖氣再做，這可令你明白到手腳協調，且不再心急，發現自己原來有足夠時間去處理。」

遠離社交媒體

林宇翔（Ken）指推出第一隻碟就是做了一件Bucket List上的事。

喝茶令Ken有所覺悟，「大部份負面情緒都源自於電話，很難將這習慣甩掉，便嘗試將它轉化成其他事。當我拿着電話時不只是去看Social Media，而是改為用一些語言的Apps，從中學習生字並回答Quiz，有時候會很有滿足感。這能滿足到我拿着電話之餘，又可以學習到知識。」他正努力學習日文，且會計時讓自己在限時內都不去看Social Media。Van也很想遠離Social Media，「但我不可以，因為要知道現正發生甚麼事，以及要打理樂隊的IG，這是我工作的一部分。如果獲得假期，我真的想去旅行，可以去深山、農場......在沒有網絡的環境下才真正放假。」

眾人都異口同聲地指Social Media是萬惡的根源。Ken舉例指：「試過Feed到自己的Post給自己看，令我妒忌自己，真的很奇怪竟然發生這種情況。」隊友們笑謂這是很高等級才做到的事。Van覺得：「用Social Media看新聞或時事是絕對沒有問題，當然都需要知道社會正在發生甚麼事才會有靈感和感受，但很多時會受網民的留言而影響心情，且不只是在我們的Post上留言，有時會覺得這留言對世界或任何人都沒有幫助，唯一就是讓他說了出來，但我不想看到，為甚麼這世上會有這樣的價值觀？」漁佬表示已經不會為此而生氣，「都會體諒他，他也有很大壓力、很多負面情緒，釋放出來的重點不是令他得到快樂，重點是他得到釋放。」Van覺得很有趣，「留負面留言的人有時在現實生活中是認識的，見面時完全沒有問題，可能他視網絡為一個抒發的途徑。」

成軍十年初心不變

簡豪銳（漁佬）盼望繼續心中富有。

「十年如一日。」漁佬說。Van指他們從第一天開始已經知道事實如此，「我們沒有甚麼Fantasy覺得出一首歌便會爆紅，之後名利雙收，從來沒想過這件事。一開始夾（Band）的時候大家都已成熟，亦已有自己的工作、生活去維持這個理想，只是至今都沒有變過。」

重視團魂的Nowhere Boys將團隊放得比個人重要，漁佬說：「我們至今都很純粹地喜歡玩音樂，每一天都在等待何時有Show可以玩、何時推出新歌，不要被名和利污染。」他順道Tag回上一首歌《給失敗者的一封信》，「這個Concept是說你定義失敗或令自己不開心的事，但從另一角度去看也是成功。我們成功組隊，成功聚集了一群人，其實也是一種成功。但他人成功的定義可能是指登頂、名成利就，當我們不覺得自己失敗，亦都不會那麼容易受困。」

對Ken來說，他很想交成績表給自己看，「這一生一定要Achieve到一些事，所以我們推出第一隻碟時便鬆了口氣，做了一件Bucket List上的事。當新年有親戚、朋友問你今年做了甚麼時，你可以一隻碟飛過去。別人都在派利是，我便有一隻碟，那刻覺得自己很型。最深刻就是推出了第一隻，還有最厲害的就是那隻碟在推出當天便售罄，以及在itunes排行在第一位。」

逐步達成夢想

樂隊於The ONE的六樓開設了NWB Post Office「給十週年的概念店」。

Nowhere Boys的首張EP《Nowhere Boys》於2015年以自資形式發行，Van回顧：「在沒有公司和宣傳下能陪上Top 1很神奇，創作第一隻碟時沒有Budget、錄音室、設備，我真的揹着背囊和咪，逐一到他們家中錄音，以很土炮的方式製作了這隻碟，連鼓也沒有錄，因為沒有Budget去鼓房錄音，便在電腦『篤』出來。當得悉上了Top 1時，怕樂迷會覺得『好流』，隨即便將初版所賣到的錢用來錄鼓聲，再推出第二版，亦開始了做Recording Artist的人生。」

參演音樂會是每個音樂人的夢想，Hansun謂：「我覺得我可以代表他們分享，永遠最深刻的真的是在台上，我們五個一起專注地做音樂會，花了一、兩個月，由Concept、Run Down、綵排，演出，歌與歌中間的動作、轉接等整件事都一定是最深刻。」Ken覺得最好玩是可以去Festival，「有很多不同的回憶，全部都很正。」漁佬有感：「這十年最大的分別是甚麼？起初的編曲全都用自己手上的樂器，當初沒那麼多Program，所有特別音效都是用Keyboard去『撳』出來。當發現一部琴不夠用時，那時不會Call車或駕車，試過一個人揹着兩部琴及一部小提琴從上環站走上PNQ。」他形容感覺就似抬着自己的棺材，將自己揹上山一樣。Van指現在其實幸福得多，「公司很多時候都很照顧我們，會給我們準備好一切。」

繼續遊歷音樂旅程

Nowhere Boys成軍十年。

Nowhere Boys成軍10週年，Van記得樂隊剛成立時正是30歲，「做了六年建築師工作，Quit的那刻已經覺得很遲，畢竟都30歲了，精神與體力已不及以前玩Band時的心態。第一年唱45分鐘的Show已經沒氣力，但神奇的是現時連續數天做3小時的Show亦完全沒有問題。」

近年市道轉差，Ken認為：「其實全行、整個世界、大環境都是這樣，我們始終都是音樂人，能夠表演是一件很開心的事，繼續錄歌、寫歌也是記錄生活的一種方式。佛教的Concept——無常，是可以由一好變差，亦可以由差變好，我們永遠都不會知道數年後我們所做的音樂會否繼續流行。以前很喜歡看《新聞透視》，有趣的事自60年代開始，每一年都會有人說今年的經濟很差，或許過了數年後會覺得現在的大家是在一個很開心的環境下生活。」

NWB Post Office是一個為期一年的項目，Van透露：「我們Target寫4封信給4組不同的人，但如果真的能幫助別人，而他們也想我們繼續做，我們亦會想去做。以往的很多時都是寫歌給自己玩，現在我覺得是時候需要真令更多人有共鳴，寫歌去回饋支持我們的人。Ken覺得音樂可以玩一輩子，更笑言在台上死是一件很正事，「明年、十年、三十年、四十年......其實都係一樣，因為我們從小到大都是由音樂養大我們。」漁佬盼望：「繼續心中富有。」Hansun的未來都是與夾Band及音樂有關，「因為做其他事又未必能Enjoy，所以做音樂不是會快樂，而是會長壽。」Ken自言自己也有很多瑕疵、問題，「很想大家在煩燥之時，可否深呼吸一下並互相體諒，好好去完成一個溝通再攜手去做好這件事。」Van補充：「先原諒自己是很重要。我想有塊田給我去耕種，很開心地享受Country生活，想夾Band和開Show時便出來，且有人看我開Show就好了。」

