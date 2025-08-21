[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導

美國政府打算把「晶片補助」升級成「入股籌碼」，這項前所未有的舉動，震撼了全球半導體業。白宮證實，華府已在研擬透過補助換取英特爾（Intel）10%股權，並計畫把這套模式複製到其他晶片巨頭，包括台積電（2330）與三星電子。對此，網友直言：「這還是自由市場嗎？」

美國政府打算把「晶片補助」升級成「入股籌碼」，這項前所未有的劇本，震撼了全球半導體業（圖／白宮官網）

一旦這項「晶片補助換股權」方案落實，美國將瞬間拿下台積電10%的股份，直接躍居最大單一股東。台積電昨（20）日僅低調回應「不回答假設性問題」，但市場已憂心忡忡，擔心美方此舉正是把台積電逐步推向「美積電」的第一步。

業界批評，美國動用國家機器強行伸手大廠股權，恐打亂既有商業規則，甚至讓公司治理面臨政治干預風險。更令人擔心的是，若股權遭稀釋，將拖累每股純益，長期衝擊投資人權益。

白宮新聞祕書李維特19日證實，商務部正協商細節，英特爾10%股權將不賦予美國表決權或治理權，強調這是「創新想法」，既能確保供應鏈回流，也能替納稅人帶來回報。

主導晶片法527億美元資金分配的商務部長盧特尼克更進一步透露，他正推動把「英特爾模式」擴大到所有領取晶片補助的企業，包括台積電與三星。他的計畫已獲得總統川普支持，甚至成為晶片法最具爭議卻最受矚目的新方向。

