圖為股市資料照。(示意圖) 圖／張良一攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台股昨(20日)出現劇烈震盪，終場重挫728點，收在23,625點，成交量放大至5,459億元，正式跌破月線支撐，市場恐慌情緒升溫。盤面中，上櫃及上市超過千家公司全面下跌，形成「好壞通殺」的慘烈局面。

分析師陳昆仁表示，雖然台股大跌728點，屬於「價跌量增」格局，但從技術面來看，台股自6月以來多次出現「跌破月線後再創高」的走勢。這次下跌同樣可能只是整理格局，後續若能快速站回月線，行情仍有機會延續投資價值的多頭架構。此外，市場焦點仍放在9月聯準會的降息政策，一旦資金行情再起，將有助於台股重回攻勢。

另外針對市場盛傳「美國政府擬入股台積電10%股權」，引發台積電股價重挫。此傳言源自於美國財政部長證實，晶片法案補助將改採「股權投資」模式，並傳出將入股Intel 10%股權。消息一出，市場隨即聯想台積電是否將「比照辦理」成為「美積電」。

不過，分析師認為，台積電發出聲明強調「對假設性問題不予回應」，顯示該議題目前僅止於市場揣測。專家分析，美國的確有意透過入股方式確保本土晶片製造，但台積電市值龐大，即便入股比例，也難以影響公司治理，反而有機會爭取更多補助與政策支持，長期不見得是壞事。

以下是國泰證期整理解析昨天十大成交金額名單，僅一檔收漲。

1、台積電 2330，收盤價 1135 元，漲跌幅 -4.22%，成交金額 759.46 億元。

傳出美國政府擬入股消息後股價一度拉高，但終場反轉收黑，基本面仍穩健，7 月營收創新高。

2、鴻海 2317，收盤價 200.5 元，漲跌幅 -3.61%，成交金額 241.89 億元。

雖 AI 與電動車訂單支撐營收，但漲多後遭獲利了結，股價由高點回落逾 3%。

3、世芯-KY 3661，收盤價 3660 元，漲跌幅 -9.29%，成交金額 154.91 億元。

早盤強攻漲停後翻黑，劇烈震盪，法人仍看好全年 AI 晶片接單動能。

4、台達電 2308，收盤價 625 元，漲跌幅 -5.45%，成交金額 147.60 億元。

智慧電源與工控需求穩定，上半年 EPS 達 12.57 元，但股價重挫近 6%。

5、元大台灣50 0050，收盤價 51.70 元，漲跌幅 -2.82%，成交金額 116.01 億元。

追蹤台股大型權值股，受台積電與電子權值下挫拖累，ETF 同步回檔。

6、緯穎 6669，收盤價 2985 元，漲跌幅 -9.68%，成交金額 104.12 億元。

AI 伺服器題材熱絡，但近日漲多壓力沉重，爆量跌停，短線籌碼凌亂。

7、康霈 6919，收盤價 177.5 元，漲跌幅 1.43%，成交金額 100.12 億元。

保健與製藥題材發酵，法人看好產品組合優化，有望穩步推升營收與毛利。

8、廣達 2382，收盤價 259.5 元，漲跌幅 -3.17%，成交金額 95.83 億元。

AI 伺服器與 NB 出貨續穩，但籌碼面鬆動，股價隨大盤同步走弱。

9、宏達電 2498，收盤價 54.6 元，漲跌幅 -3.70%，成交金額 95.55 億元。

元宇宙與 XR 題材仍存想像空間，但獲利模式未明，股價波動劇烈。

10、台特化 4772，收盤價 250.5 元，漲跌幅 -8.24%，成交金額 91.15 億元。

高階材料訂單成長仍在，但短線連漲後急跌，反映市場轉向防禦。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

專家看盤》俄烏和談、美股變盤、「台股題材股」成資金避風港

美聯準會降息分歧加劇! 美股標普那指續跌、台積電ADR再挫1.76%