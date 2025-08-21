定妝噴霧怎麼選、怎麼噴才有效？

定妝噴霧就像是最後一道妝容的「保護膜」，在妝後噴可以鎖妝定型、避免脫妝浮粉，常見的有兩大類：

1、控油型：添加控油粉末或皮脂調節成分，適合油肌或夏季使用。

2、持妝型：成膜技術能延長妝容壽命、抗汗抗摩擦，是混合肌與長效妝容首選。

怎麼噴最平均？

距離臉部約 20～30 公分大概一臂長的距離，搭配X型＋T型的噴法最均勻，噴完後不要立刻拍乾讓噴霧自然風乾成膜，就能真正達到定妝效果。

各類膚質選購 Tips：

油肌／混合肌：選擇控油＋成膜型，霧面效果佳。

乾肌／敏感肌：選擇無酒精成份的產品，避免緊繃乾癢。

持妝力需求高：可找標榜抗汗／長效鎖妝的款式。

以下盤點 9 款熱門好評的定妝噴霧，從控油到持妝亮膚，各種膚質與妝感需求一次滿足！

1、 LAURA MERCIER 鎖妝柔霧定妝噴霧

大家還記得權恩妃在 Waterbomb 音樂節上討論度超級高的定妝噴霧嗎～ 現在同款台灣也買得到了！LAURA MERCIER 推出品牌首款 「空氣驅動」連續噴霧式定妝神器，讓妝容一噴即鎖、完美持續 24 小時，這款定妝噴霧結合了 Ectoin 天然防護因子 可以抵禦溫差、污染與藍光，搭配玻尿酸與法國礦泉水，讓全日補水卻不乾澀、百合萃取舒緩肌膚，全方位打造「防暈、防沾、防脫妝、防水」的無瑕底妝，而且噴上質地超輕盈、不緊繃也不黏膩，妝容就像剛畫好一樣完美清新。

2、MAKE UP FOR EVER 超光肌控油定妝噴霧

這款在社群上被暱稱「黑特霧」的控油神器，油肌、混合肌都很適合，採用微米細緻噴霧與液態蜜粉技術，一噴能瞬間形成柔焦霧光妝效、24小時控油長效定妝。隱形白色控油粉末還可以改善肌膚油水平衡，讓妝容不脫不黯淡。

3、ORBIS 透妍定妝噴霧

日本彩妝品牌 ORBIS 強勢回歸的限量透妍定妝噴霧，主打雙層「美容水持妝配方」結合保濕與定妝功能，無油、無香料、不卡粉，打造水霧光澤肌，透妍的這款定妝噴霧主打迅速成膜、貼合底妝，防脫妝的同時也能維持肌膚潤澤。

4、高絲 美顏定格持粧噴霧PLUS(沁檸薄荷)

因為奶油肌妝感在小紅書上紅一陣子的高絲經典持粧噴霧，這次推出沁檸薄荷款！清新柑橘香中帶薄荷微涼感，在定妝的同時還能舒緩肌膚、提振感官，非常適合油肌使用，Plus 配方更強化持粧效果，夏日使用能讓妝容更穩定。

5、媚比琳 搖搖定妝膠

媚比琳這款獨特瓶身設計需要「搖一搖」將定妝膠與水分均勻混合後噴灑，持久極細雙效還擁有奈米輕霧細緻噴頭，超細羽霧能鎖住妝感，輕盈透明質地兼具定妝與保濕是乾肌的第一選擇，小巧的造型非常方便攜帶，是外出補妝的良伴。

6、歌劇魅影 鎖妝盾牌噴霧

在小紅書上都稱這款定妝噴霧為「焊妝盾牌噴霧」，主打鎖住妝感、快速形成隱形保護膜、極速鎖力，還能拉長妝容的黃金時刻高達12小時，下班約會也能讓人一眼驚艷，有效抵禦汗水與油脂，75 ml 的輕巧瓶身適合日常使用。

7、1028 Oil Block! 超控油瞬霧定妝噴霧

專為油肌打造的「一噴瞬霧」神隊友！這款定妝噴霧主打極細微米噴霧設計，能均勻包覆全臉、不留死角，搭配雙重控油配方，一噴秒速成膜、瞬間柔焦毛孔與小瑕疵，讓妝容瞬間轉為霧面質感，一整天都清爽不泛油、不脫妝。

8、Fixx 定妝噴霧 粉色經典款

韓國 olive young 必買彩妝之一的 Fixx 定妝噴霧，是韓妞化妝包裡一定會有的產品！由韓國人氣品牌 So Natural 出品，這款經典款噴霧強調全天候持妝、控油防汗！粉色瓶身蘊含清新花香，適合各種膚質使用，讓妝容一噴定型不脫粉。

9、柏瑞美 後臺保濕定妝噴霧

小紅書爆款、定妝界的ACE，柏瑞美這款專為「專業棚拍調光」設計的後臺噴霧深受攝影與彩妝師喜愛，強調高效保濕與透亮效果，噴霧質地溫和、迅速成膜不黏膩，讓妝容在強燈下依然服貼無瑕。

