辛苦一周了，周末好好休息吧。因沙門氏菌污染，台中豐原「北平金銀樓烤鴨」日前二度發生食物中毒事件，規模擴大，多人發燒、嘔吐，甚至住院治療，衛生局開罰並勒令停業。教育部政務次長葉丙成先前涉洩露性平案個資引發爭議，今日調查結束後請辭，盼藉此讓當事人走出低潮，部長鄭英耀表示尊重准辭。高雄發生重大槍擊命案，羅姓通緝犯出門遛狗中埋伏，頭部中彈身亡，警方全力追緝嫌犯。跟我們一起關心本日新聞。

「一家八口吃了2隻烤鴨後，姪子住院治療5天」，因食安風波停業的烤鴨店，日前復業舉辦促銷活動，再爆食安問題，業者出面鞠躬道歉，將委託保險公司受理賠償...詳全文

豐原烤鴨店食物中毒，累計逾300人受害，業者致歉允諾賠償。（示意圖／Getty Images）

發文評論性平案掀波，葉丙成被移送性平會調查三個月，結果出爐為未違反《性平法》，但涉及《個資法》的政治責任後續由教育部處理，葉聲明指出「十分歉疚，往後會更加謹慎」...詳全文

死者清晨遭埋伏許久的不明人士開槍，倒地身亡，嫌犯隨後駕車逃逸，並燒毀車輛製造斷點，警方初判為預謀犯案，調閱監視器追查是否有人接應...詳全文

內閣啟動改組，調整重點在強化溝通論述與戰鬥力。知情人士指出，總統府副祕書長張惇涵擬任行政院祕書長，現任行政院祕書長龔明鑫另有任用，將留在內閣團隊中...詳全文

南部下午發生連續地震，最大震度在台南市楠西、高雄市甲仙區等，氣象署研判應是今年一月嘉義大埔地震的餘震，未來仍有機會出現較大規模的餘震...詳全文

「我一入院就診斷是白血病」，主持人沈玉琳再度發文，表示自己平時注重養生，沒有B肝帶原，發病前三個月驗血數值一切正常，但日前突然覺得無精打采、情緒低落，直到7/24錄影撐不住向妻求助，在她的堅持下看醫生，隨即立刻被送到三軍總醫院重症中心，驚覺血紅素數值低到氧氣和二氧化碳幾乎無法交換...詳全文

沈玉琳罹患血癌，還原發病過程。（Getty Images）

讓用戶分享在網購平台上發現的「醜貨」，中國大陸電商巨頭淘寶首次舉辦「醜時已到」展覽，展出300多件得獎或入圍的醜陋商品，淘寶指出此類商品過去五年為公司進帳一億元人民幣銷售額，相關產業成長率達三位數，有分析將該現象類比為全球爆紅玩偶「拉布布」，人們追求偏離傳統美感的產品，反映出經濟轉型下的消費心理變化...詳全文

謝謝你的閱讀！ 馬上下載 Yahoo APP，第一時間掌握每日重點新聞。 也歡迎追蹤 Yahoo 新聞 Threads，和我們一起聊新聞、看趨勢！

Yahoo 新聞編輯團隊 365 天不打烊，天天為你精選全網最關注、最熱議的焦點內容。