每逢農曆七月，中元節就是要拜乖乖。少了乖乖，常感覺保庇就不完整；不用乖乖，心裡總是不踏實。從機台工程師到家庭主婦，「拜乖乖」早已超越供品角色，成為「一切順利、平安順心」國民級的祈願象徵。乖乖今年推出 2025 年中元節限量系列包裝，讓全台民眾不只拜得安心、吃得安心，更在傳統之中注入創意巧思與年輕活力，讓中元節成為一家大小都能參與的文化。

▲「有包乖乖箱」除了內含大顆奶油椰子乖乖，更會隨機贈送一款手機小包，讓好運真的「袋」著走！

一切順利、闔家平安！乖乖限量箱裝系列 讓拜拜更有誠意

乖乖今年中元節主打的「一切順利箱」與「一切平安箱」，是專為拜拜設計的限量商品。「一切順利箱」以奶油椰子口味為主，祈求事事順心；「一切平安箱」則以紅色環保箱設計，象徵「紅」運與平安，融合拜拜文化與環保意識，實用又體面。兩款皆採整箱包裝，多入量方便作為供品拜拜，還貼心設計「插香孔」，不使用插塑膠袋、不怕破壞包裝污染食材，是家庭主婦與長輩指定購買的首選。

▲乖乖中元節限量商品「我會好運袋」，內含經典大顆乖乖與隨機兩款造型小積木（乖乖與香魚造型），結合拜拜祈福與趣味收藏，讓好運親手拼出來！

好運袋著走！乖乖創意包裝玩出開運新花樣

突破傳統，乖乖今年更把中元節帶入年輕世代的生活，推出三款趣味新品：「我會好運袋」、「有包乖乖箱」、「香酥好運骰」。從造型積木、手機隨身小包到骰子組合，乖乖讓「拜拜」不再只是莊嚴，也能帶點可愛和療癒。

「我會好運袋」以春聯風格設計袋身，內含大顆乖乖與隨機兩款造型小積木（乖乖造型與香魚造型），讓大小朋友在拜拜之餘也能動手拼拼玩玩，把好運親手組起來；「有包乖乖箱」則附贈時尚手機小包，隨機兩款設計，可收納鑰匙、耳機等小物，讓好運真的「袋」著走！

而「香酥好運骰」更是今年最具話題性的開運組合！孔雀香酥脆經典香魚口味搭配「限量骰盅與骰子組」，邊吃香魚邊擲骰，與親朋好友一同擲骰骰到 6，整年鴻運當頭、全壘打般好彩頭。

此外，在家樂福還獨家推出「好運祈願箱椰子6入」，專為拜拜消費者及家庭主婦設計，讓您在祭拜的同時，也能傳遞最真摯的祝福。這款限量產品不僅符合傳統習俗，還注入多項貼心設計，插香孔設計可避免食材污染和包裝損壞，確保每一顆「乖乖」都能完美呈現。精美的箱裝設計，不僅便於成箱販售，也讓消費者能夠輕鬆整箱帶回家，作為拜拜用的心意，讓好運來得更順利、更安心。

▲乖乖 × 可口可樂聯名「鴻運乖乖箱」限量登場！momo獨家開賣，中元祭拜聯名加持，拜拜好平安、開運超時尚！

momo獨家聯名搶翻天！乖乖 x 可口可樂推出「鴻運乖乖箱」

而這次中元節的乖乖特別聯名，則找上可口可樂，推出跨界聯名「乖乖X可口可樂 鴻運乖乖箱」，由 momo 獨家販售。紅色設計、雙品牌 Logo 加持，象徵「紅運當頭」、「氣勢加乘」，更內贈黑白兩款隨機設計的可口可樂購物袋，拜完還能當日常托特包使用，實用又吸睛。

現在開搶！全台指定通路開賣中，數量有限售完為止！

乖乖 2025 年中元節限定系列，即日起已於7-ELEVEN、全聯福利中心、家樂福、momo購物網、蝦皮官方旗艦店等通路全面開賣，數量有限、售完為止。想要拜得誠心又時尚，還能兼顧開運與好玩，今年中元，一定要選對供品、拜對就乖乖！

