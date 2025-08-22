輝達執行長黃仁勳。（圖／美聯社）

在美國矽谷，科技巨擘創辦人的子女大多選擇「子不承父業」，走出自己的道路，鮮少有人直接進入父母創立的企業。然而，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）似乎正打破這項傳統。資深媒體人吳佳晉做出分析。

吳佳晉在粉專「晉聊些五四三」提到，執行長黃仁勳的子女，35歲的黃勝斌（Spencer Huang）與34歲的黃敏珊（Madison Huang），近年相繼加入輝達，不僅肩負重要職務，甚至逐漸成為外界關注的「潛在接班人」。

黃敏珊早年與科技業毫無關聯，她畢業於巴黎藍帶廚藝學院，曾經當過專業廚師。黃勝斌則在哥倫比亞學院畢業後旅居台灣多年，與朋友共同經營雞尾酒吧「R&D Cocktail Lab」。直到五年前，兄妹倆不約而同報名麻省理工學院（MIT）的人工智慧課程，並攻讀MBA，才逐步轉向科技產業。

執行長黃仁勳的子女，35歲的黃勝斌與34歲的黃敏珊近年相繼加入輝達。（圖／美聯社）

2019年起，黃敏珊以行銷實習生的身分進入輝達Omniverse部門，負責數位孿生與虛擬平台的行銷。短短幾年內，她一路晉升至資深總監，年薪高達110萬美元（約新台幣3,360萬元），在公司內部以「工作狂」聞名，個性直接、不畏批評表現不佳的同事。

黃勝斌則於2022年加入輝達的Isaac Sim Cloud團隊，專注於機器人雲端模擬的AI模型開發，目前是機器人產品線經理，年薪達53萬美元（約新台幣1,619萬元）。與姊姊鮮明強勢的作風不同，他更像是善於傾聽的協調者，常花時間理解團隊的困難，而非僅僅下達命令。

儘管黃仁勳僅持有輝達約3.5%的股份，即使子女未來承襲股份，對公司治理的影響力有限，但他近期在輝達員工大會中坦言，公司內部早已有不少「二代員工」，而且不少新世代的表現甚至「青出於藍」。外界解讀，黃仁勳對於輝達未來成為「家族色彩更濃厚」的企業並不排斥。

外界解讀，黃仁勳對於輝達未來成為「家族色彩更濃厚」的企業並不排斥。（圖／東森新聞）

至於這對「輝二代」是否有望成為矽谷少見的「王儲組合」，外界仍抱持觀望態度。畢竟，決定輝達能否持續稱霸AI時代的，或許不是血緣，而是他們能否展現與父親同樣的遠見與格局。

