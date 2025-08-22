在桃園龍潭，有一座長期被視為神秘禁區的單位──核研所（現為國家原子能科技研究院）。這裡被《民間特偵組》首次拍攝曝光，揭露臺灣如何處理核廢料的過程。核廢料究竟長什麼樣？它會不會影響民眾健康？為何至今臺灣仍難以建立永久貯存場？本報導將帶您深入調查。

從核武夢想到能源爭議

追溯歷史，臺灣在兩蔣時代一度具備發展核武器的能力。然而在美國介入後，核鈾燃料被強制送出，自此臺灣喪失自製核武的可能。如今，核能議題仍牽動國家能源安全，尤其是核廢料的處理，更成為社會最關注的焦點。

低階與高階核廢料的差別

所謂核廢料，依照放射性強度分為「低階」與「高階」兩種。

• 高階核廢料：主要是用過的燃料棒，輻射強度極高，屬於最棘手的核能副產品。

• 低階核廢料：是指用過的燃料棒以外的，包含核電廠除役後的零件、管路，以及醫療院所淘汰的X光機、放射性檢測設備等。

在研究所內，我們看到各式容器：方形、圓形或桶狀。這些容器均經過核安會嚴格審核，並採用鍍鋅鋼板結構與黃色標示漆，確保具備防腐蝕、隔輻射的功能。部分特殊桶體甚至可耐用100年。

處理與固化：讓輻射失去流動性

低階廢棄物進入倉庫前，必須經過「除汙」處理，例如用水清洗掉管線上的放射性粉塵。若污染程度無法降到安全標準，則必須密封在容器內暫存。對於樹脂或液體廢棄物，研究人員會透過化學反應將其轉化為「水泥固化體」，讓放射性物質被牢牢鎖住，降低外洩風險。

然而，臺灣在高階廢料的最終處理上，至今沒有定案。國際間如芬蘭，已採取將燃料棒深埋400公尺地下的方式；但在臺灣，政治與社會氛圍讓永久處置場遲遲無法推動。

蘭嶼陰影與社會抗拒

早年，部分低階核廢料被送往蘭嶼暫存。儘管官方監測數據顯示，蘭嶼儲存廠大門口的輻射值僅0.023微西弗/小時，甚至低於台北車站、金門或阿里山的背景輻射值，但因缺乏溝通與透明，導致當地居民長期反彈，核廢料更被貼上汙名。

時至今日，臺灣雖已規劃適合的永久處置場址，卻因公投與社會輿論壓力而無法落實。這也造成核廢料仍大量堆積於電廠倉庫中，潛藏長期風險，必須另覓貯存廠。

核能與綠能的拉鋸

清大特聘教授、美國麻省理工學院核工博士李敏強調，核能其實是對生態影響最小的能源之一，核廢料經妥善封存後，並不像外界想像般危險。然而，環團與反核聲浪持續高漲，推動政府大力發展光電與風電。但在土地有限的臺灣，過度鋪設太陽能板，不僅影響農地與生態，更帶來大量廢棄物回收的新難題。

李敏直言：「國破山河在，如今卻變成國在山河破。我們以為擁抱綠能就能解決問題，卻忽視了核能對環境的穩定性。」

核廢料的處理不僅是科學問題，更是政治與社會信任的考驗。當國際已有上百座低階處置場安全運轉時，臺灣卻仍困於反核與不安之中。未來，臺灣該如何平衡能源供給、環境保護與民意接受，將是決定能源命運的關鍵。

