睡眠是人體修復與再生的重要時段，影響著全身的生理機能。研究顯示，當睡眠品質長期不佳，會使身體修復機制受到影響，不僅讓皮膚老化速度加快，還會導致慢性筋骨疼痛，甚至出現「睡醒更累」的感覺。

信義馬光中醫診所醫師林姸余指出，許多研究顯示，長期失眠或睡眠不佳的人，普遍有更高的慢性疼痛風險，包括肌筋膜疼痛症候群、關節炎等問題。同時，他們的皮膚老化速度也比睡眠充足的人快，容易出現黑眼圈、皮膚暗沉、乾燥等狀況。

林姸余解釋，在深層睡眠階段，人體會釋放大量的生長激素，這對於筋骨修復至關重要。生長激素可促進肌肉、韌帶、關節軟骨與骨骼組織的修復，並減少白天因活動導致的微小損傷。

另外，睡眠期間副交感神經活躍，血液循環增加，能夠將更多的氧氣與營養物質輸送到受損的肌肉與關節，促進組織修復。如果睡眠不足或品質不佳，生長激素分泌減少，導致肌肉與關節修復不完全，久而久之，容易出現慢性筋骨酸痛。

睡眠不足導致慢性發炎，筋骨痠痛更難好

林姸余說，睡眠與免疫系統關係密切，睡眠不足時會影響抗發炎機制，導致體內處於慢性發炎狀態。研究顯示，當人長期睡眠不足時，發炎因子的濃度會上升，使筋骨疼痛加劇，甚至可能誘發或惡化關節炎等慢性發炎性疾病。

相反地，高品質的睡眠可以促進抗發炎細胞激素的分泌，幫助身體更有效地修復受損組織。因此，經常失眠或睡眠不足的人，更容易感到肌肉僵硬、關節痠痛，甚至有「睡醒更累」的感覺，這正是身體無法充分修復的結果。

睡眠充足，才能養顏美容

不僅如此，皮膚細胞的修復與更新主要發生在夜間，尤其是在深層睡眠時，身體會釋放大量的褪黑激素，這是一種強效的抗氧化劑，能夠中和自由基；而且深睡時皮膚細胞的分裂速度比白天快3倍，這時肌膚代謝特別有效率，搭配適當的保養品，更有助於修復白天時因紫外線、空氣污染、塑化劑等氧化壓力造成的損傷，減少斑點、色素沈澱的發生機率。

此外，睡眠時體內的膠原蛋白合成增加，而膠原蛋白是維持皮膚彈性與水分的重要成分。如果睡眠不足，膠原蛋白合成受阻，皮膚會變得乾燥、粗糙，甚至出現細紋與皺紋，使老化加速。

還有一點很常被忽略，睡眠不足時壓力荷爾蒙濃度上升，會破壞皮膚屏障功能，導致肌膚敏感、長痘痘或發炎，甚至加重如異位性皮膚炎或濕疹等皮膚疾病。

中醫助眠提升筋骨與皮膚健康

林姸余表示，想要改善筋骨酸痛與維持皮膚健康，關鍵在於提升睡眠品質。建議每天維持固定的睡眠時間，避免熬夜與過度使用電子產品。此外，可以透過中醫方法，如泡腳、穴位按摩（如神門穴、內關穴）、調整飲食與中藥調理（如酸棗仁、柏子仁、百合等），幫助入睡與提升睡眠品質。

●泡腳：睡前1至2個小時泡腳，水溫控制在40~42℃，泡15~20分鐘就可以。

●按穴道：神門穴位於掌側，小指下方腕橫紋處，有寧心安神、清瀉心火、以及穩定自律神經的功能。內關穴位於掌側腕橫紋上2寸，約3根手指，兩條肌腱之間，可寧心安神。

●藥膳食補：平常可以食用燕麥、杏仁、馬鈴薯、火雞肉、香蕉等食物；睡不著時泡一杯溫牛奶、菊花茶或是蜂蜜水飲用，都有助於入眠。中藥材的酸棗仁可治療失眠症狀，尤其對於更年期失眠更有成效，柏子仁、百合也對助眠有幫助。

睡眠不只是休息，更是身體修復與保養的重要時刻。當我們擁有充足且高品質的睡眠時，筋骨才能得到充分修復，皮膚也能保持健康與年輕，真正達到由內而外的保養效果。

