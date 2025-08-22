高雄市小港區今（22）日清晨發生化學氣體外洩事件，居民聞到空氣中瀰漫濃烈刺鼻的化學氣味，部分民眾出現喉嚨發癢、咳嗽等身體不適症狀。環保局調查發現中石化小港廠因設備故障檢修不當，導致硫酸氣體外洩，將依法開罰10萬元以上、500萬元以下罰鍰。

小港區中林路瀰漫刺鼻酸味，環保局循線稽查發現中石化小港廠有酸氣逸散情形。（圖／高雄市政府環保局，下同）

高雄市環保局於今日上午6時19分接獲民眾通報，指稱小港區中林路一帶瀰漫刺鼻酸味，立即派員前往稽查。環保局人員於6時25分在中林路發現有間歇性酸味逸散情形，經循線追查後發現中石化小港廠為污染來源。

經查，中石化小港廠硫酸製造程序（M01）的液硫槽（V-1122）之泵浦（P-1201）發生故障，在檢修過程中未做好適當防範措施，造成污染物外洩。這起事件影響時間持續約40至50分鐘，直到早上7時許異味才逐漸消散。

環保局表示，上述情形已違反《空氣污染防制法》第32條規定，環保局要求業者提出防範及改善措施，避免類似事件再度發生。環保局也呼籲，化工業者應加強設備維護與異常應變管理，確保生產及檢修過程不造成環境污染。如有違規情形，環保局將依規嚴查重罰，絕不寬貸。

環保局提醒市民，如發現異味或其他污染狀況，可撥打 1999 或 07-7317600 公害陳情專線通報，環保局將立即派員查處，守護市民健康與環境安全。

