枸杞、紅棗等果乾類中藥材雖是日常養生食材，但若重金屬標準不明確，長期累積可能對腎臟、骨骼與神經造成影響，消費者購買前應慎選來源並清洗乾淨。（圖片來源／photoAC）

台灣消費者保護協會日前針對市面上30件枸杞產品進行重金屬含量檢測，結果顯示所有樣品皆檢出重金屬鎘與鉛，其中有4件鎘含量及2件鉛含量超過鮮果標準，連有機產品也難以倖免，並呼籲政府修正標準、加強監管。

枸杞是民眾常會碰到的養生食材，但暗藏潛在的健康風險，讓不少愛喝藥膳湯或養生茶的民眾感到不安。

不過，中華民國中藥商業同業公會全國聯合會指出，台灣消費者保護協會誤導民眾，因引用的檢驗標準是「鮮果」（例如鎘 ≤0.05 mg/kg、鉛 ≤0.1 mg/kg），但實際檢測的樣品是「乾燥後的枸杞果乾」，並解釋果乾因水分流失、重量減少，重金屬濃度自然「看起來」變高，若用鮮果標準去比對乾果數據，本來就會產生「假性超標」。

檢出≠超標？枸杞重金屬標準引爭議

中藥商業同業公會全聯會提到，「檢出」不等於「超標」，幾乎所有農產品、藥材都可能檢出微量重金屬，因土壤與灌溉水源中天然就含有鉛、鎘、砷、汞、銅、鋅等元素，作物在生長過程中會吸收水分與養分，也會連帶吸收少量重金屬，造成即便沒有工業污染，農產品中也常會檢測到微量重金屬。

對此，食藥署回應表示，依照「食品中污染物質及毒素衛生標準」的枸杞重金屬限量，鉛為0.1 mg/kg、鎘為0.05 mg/kg，但都是以「鮮果」計算，若為乾燥產品，須回推其乾燥倍數計算後，再行核判。而根據農業部網站所提供的枸杞乾燥率參考資料，其果實乾燥率以4倍為基準換算，因此乾枸杞應適用的重金屬含量標準值，鉛應為0.4 mg/kg、鎘應為0.2 mg/kg。

食藥署表示已致電給消保協會，對方表示抽驗品項均為乾燥產品，再檢視該會抽驗值，鉛均小於0.4mg/kg，鎘也均小於0.2mg/kg，但仍須依衛生局行政調查為主，待後續收到消保協會函文，將函請業者所轄地方政府衛生局行政調查。

藥師籲政府制定「果乾類中藥安全標準」維護民眾健康

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎接受《信傳媒》訪問時指出，果乾類中藥材因可直接食用或加入飲品、湯品，長期被民眾視為「養生保健」的重要食材，「但目前法規對這類產品的安全規範並不明確，果乾類中藥多為從中國進口，若缺乏源頭控管與定期抽驗機制，極易流入品質不穩定或遭污染的產品，損害民眾信任與整體中藥產業形象。」

基層藥師協會呼籲政府應儘速制定果乾類中藥（如枸杞、紅棗、桂圓等）之安全品質標準，以杜絕重金屬、農藥殘留、漂白劑、防腐劑等潛在風險，保障全民健康。並進一步提出3項具體訴求：

1. 制定果乾類中藥安全標準與風險分級制度，包括農藥殘留、重金屬、防腐劑等容許值。 2. 建立清晰的藥食區分邏輯與標準，避免制度重疊與模糊管理。 3. 明確中藥藥品的專責管理機關，應由食品藥物管理署統一管理中藥品質、上市查驗與風險控管。

沈采穎直言，這次事件就像西藥原料藥的問題，「食品級原料不能用於藥品製造，當年張國周強胃散因用了食品級原料製造，所以全面回收下架，果乾類的中藥都應另訂規範！中藥不能只是『誰都能賣』的商品，應是有專業人員把關的健康選擇。」

毒物科醫師：鉛、鎘無益人體 長期累積恐傷腦又傷腎

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海接受《信傳媒》電訪時指出，從醫學角度來看，無論是鉛或鎘，對人體皆無任何生理功能，檢出即代表外來污染，且鉛若長期累積人體，可能造成貧血、腎功能衰退、血壓升高及心血管疾病，對兒童更會導致注意力不集中、智能發展遲緩；成人則可能出現慢性神經病變。世界衛生組織（WHO）旗下國際癌症研究機構，已將鉛列為一級致癌物。

顏宗海指出，高達90%的鉛中毒是吸入性的，「污染工廠所排放之廢氣、汽機車所使用的含鉛汽油排放懸浮至空氣的鉛微粒，皆會經由呼吸道吸入人體。而許多中藥，如八寶散、冬蟲夏草等含的金屬鉛，或受污染之土壤所種植的農作物、畜牧，生物將含鉛物質或食物吃下，約有20%的鉛會被小腸吸收，經由門脈循環後進入肝臟，然後分布到肝、腎、血球，其中有80%以上儲存於骨頭與牙齒中。」

他進一步指出，鉛在血液中半衰期為30天，在骨頭中則高達25年以上，偶爾在牙齒近牙齦處可見灰黑色線狀的鉛沉積。「鉛排出人體的速度很慢，主要經由尿液排出，其餘的代謝途徑包括糞便排出、汗液排出及皮膚表皮剝落等。鉛中毒對全身各系統及器官均產生危害，特別是神經系統、造血系統、循環系統、消化系統和生殖系統。」

鎘則以腎臟與骨骼為主要受害器官，過量暴露會造成腎功能衰退、骨質疏鬆，日本曾發生著名的「痛痛病」案例，即因環境鎘污染導致居民骨骼病變。顏宗海指出，孕婦、胎兒與6歲以下幼童是高風險族群，「因腦部仍在發育，且小孩對鉛的吸收率可達50%，遠高於成人的20%，一旦攝入恐造成不可逆傷害。」

顏宗海表示，2011年歐洲食品安全局將鎘的每人每周每公斤耐受量暫定為2.5微克，2013年世界衛生組織之食品添加物專家委員會，則將鎘的每人每月每公斤耐受量暫定為25微克。「話雖如此，就醫學角度而言，人類正常的生理功能並不需要鎘的參與，如果身體有鎘殘留，即表示已受到鎘汙染。」

民眾如何自保？

那麼民眾該如何自保？若真的不慎食用到含重金屬的食物或藥材，是否有辦法代謝掉體內毒素？對於擔心飲食安全的民眾，顏宗海提出3點建議：

1. 購買來源可靠產品：選擇具信譽、檢驗合格的藥材供應商。

2. 清洗與浸泡：烹煮前應先將枸杞等果乾類藥材浸泡、沖洗，可減少部分重金屬與殘留物。

3. 多喝水促進代謝：若不慎食用到含重金屬的食材，多喝水有助鉛、鎘經由腎臟代謝排出。

養生茶加入枸杞，不僅增添鮮豔色彩與甘甜風味，但醫師提醒，果乾類中藥材可能含重金屬，泡茶前務必仔細清洗，確保飲用安全。（圖片來源／photoAC）

「政府應把關，消費者也要自我保護。」顏宗海提醒，枸杞雖常見於湯品、燉補料理，但若重金屬殘留問題未能有效管理，潛在風險不容小覷。他建議主管機關應建立完善標準與檢驗制度，避免爭議重演，也保障全民食安。

