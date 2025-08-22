太平洋高壓逐漸增強，今（22）天全台水氣減少，白天為晴朗天氣，午後因熱力作用，在山區有局部短暫陣雨，中央氣象署也針對3縣市發布高溫警報，其中台北「亮紅燈」，氣溫達38度以上且持續3天以上；另外，暑假颱風季稍稍暫緩，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前西太平洋無颱風活動訊號，可以宣告台灣安全到月底，但也預計夏季天氣將繼續好一段時間。

氣象署指出，今天受太平洋高壓影響，各地晴朗穩定、高溫炎熱，僅恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後因熱力作用，在山區有局部短暫雷陣雨，下午前往山區仍需注意天氣的變化。

溫度方面，東半部普遍為31至33度，西半部則可達34、35度，紫外線達過量甚至危險等級，其中台北市局部有出現38度的高溫，氣象署就針對台北、新北和台南發布高溫警報，提醒民眾外出要留意防曬、中暑；離島天氣，澎湖晴時多雲27至31度，金門晴時多雲27至32度，馬祖晴時多雲27至31度。

3縣市發布高溫警報。圖／中央氣象署

8/22全台天氣預報。圖／中央氣象署

而除了昨天生成的玲玲颱風，朝日本東北前進、對台灣無影響，台灣目前關注的就是菲東低壓90W，但因為太平洋高氣壓很強勢，預計它將一路被壓著往西走，影響台灣的機率很低，粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，未來一週內西太平洋暫無颱風活動訊號，「台灣可以安全到月底」，不過夏季天氣也將繼續好一段時間。

台灣目前無颱風安全至月底。圖／翻攝自FB@台灣颱風論壇｜天氣特急

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，22日環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

【參考資料】

氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/

環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/

責任編輯／張碧珊

