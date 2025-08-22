2025年8月23日 星期六 上午12:24:10 [台北標準時間]

歪力

由 Lose 社團在 2020 年推出的知名紳士視覺小說《愛上火車 Last Run!!》在 DLsite 展開 99% 特賣折扣活動，過去該作品曾有過一折特惠，如今更是再度下殺到新的低點價格，在日本地區售價僅 80 日元。

《愛上火車》為 Lose 社團在 2016 年推出的視覺小說名作，描述在虛構的未來時代，因科技日新月異而使得配備鐵路人偶的鐵道逐一廢線，為了阻止工廠落戶家鄉污染環境，主角右田雙鐵決心復興鐵路來振興家園觀光，並與鐵路人偶等美少女們一同渡過共同努力與甜蜜時光。

而《愛上火車 Last Run!!》是基於 2016 年 PS4 版《愛上火車 -pure station-》製作的加強版，新增「仲國」線路相關劇情，該作美術、音樂風格柔美，劇情更是廣獲玩家好評。

DLsite 限定版《愛上火車 Last Run!!》收錄本體以及「愛上火車 Last Run!! Vocal Complete Album」、「愛上火車 Last Run!! VTuber Cover Selection」與「愛上火車 Last Run!! DLsite 限定特典 八六 ASMR 廣播劇【和你在機關庫、掏耳朵】」等內容。

內容劇情 CG 素材超過 100 張以上，背景超過 50 張以上，BGM 70 曲，歌曲 21 首，立繪 & 劇情 CG 都經過 e-mote 處理為動畫形式表現。

DLsite 限定版《愛上火車 Last Run!!》特價活動只到日本時間 10 月 01 日 23:59 為止，還未收藏的紳士朋友請把握機會。

⏩愛上火車 Last Run!! ＆ Vocal Complete Album【包含DLsite限定特典】｜DLsite