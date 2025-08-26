2025年8月26日 星期二 上午9:48:39 [台北標準時間]

薯泥

日本獨立遊戲開發團隊 Polyscape 於 8 月 25 日公布多人合作即時策略遊戲《海參大作戰》（NAMAKORIUM），預計 2026 年 1 月在 Steam 展開搶先體驗，提供繁體中文介面和字幕。

遊戲以人類因嚴重海洋污染而滅亡後的末日世界為舞台。故事中，曾被稱為「海洋清潔工」的海參們從冷凍 櫃 沉眠中甦醒，肩負起淨化被汙染大海的使命。視覺採可愛 3D 風格設計，背後卻隱含環境破壞與氣候變遷的沉重主題。

玩家能率領多隻海參進行資源收集、建築設施、開闢道路，並清除關卡內所有污染。遊戲將「段落規劃」要素結合 RTS 玩法，除了即時指揮單位運作外，還需要根據地圖結構做好戰略佈局。

遊戲中登場的海參各具職業特性，如擅長採集石灰的貝海參、能高效率挖掘鐵礦的鐵海參、能耐高溫或低溫環境的火焰海參與冰海參，需要根據關卡環境分配角色，善用其能力才能順利完成清掃任務。

本作包含建築要素，能利用石灰與鐵礦等資源建設設施，幫助清理行動。海參需要食物才能維持行動，必須在糧食耗盡前完成污染清除。

若清潔過程拖延，還可能遭遇海參墮落後的怪物 「穢海魔參」。

這些怪物會腐蝕食物並使海洋再次陷入黑暗，為了擊退牠們，玩家得合作啟動強力的「合體海參加農砲」，才有機會守護清理進度。

隨著淨化進展，玩家將看到海底逐漸恢復生機，珊瑚萌芽、光線灑落，海洋重現繽紛色彩，更有超過 40 種真實或幻想的觀賞生物會出現，成為療癒收集目標。

本作支援最多 4 人合作，可透過好友房或隨機配對遊玩，每場遊戲的流程可能因為合作默契而順暢推進，也可能因突發事件而陷入混亂。

開發團隊透露，本作目前確定收錄 8 種不同關卡，並設有根據通關時間給予的稱號獎勵，團隊計劃在搶先體驗期間持續更新，追加新地圖、機關與更多觀賞生物。完整版本預計在半年至一年內正式推出。

《海參大作戰》將於 2026 年 1 月在 Steam 展開搶先體驗，推薦喜歡的玩家先納入願望清單。