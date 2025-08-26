香港作為全球航運的重要樞紐，正面臨着歷史性的轉型契機。在全球海事格局重塑的背景下，如何重新定義其國際航運中心的角色，將是未來十年的關鍵課題。本文提出的「全球海事之都」（Global Maritime Capital）構想不僅是城市功能定位的升級，更是對香港「國際金融中心」與「國際航運中心」雙重優勢的深度整合。

值得注意的是，「Capital」一詞既有「都會」的涵義，也蘊含「資本」的意味。這意味着，香港的轉型不僅需要在硬件層面保持全球航運樞紐地位，更要在高端服務、金融資本、法律仲裁和規則制定層面發揮引領作用，成為全球海事治理和資本配置的核心樞紐。

本文結合筆者為2025年《施政報告》提出的一系列建議，圍繞如何推動香港從「國際航運中心」邁向「全球海事之都」，從軟實力塑造、高增值服務集群構建以及產業生態重塑三大主線展開論述。這不僅是對香港當前經濟與產業佈局的深化思考，更是對國際航運體系重塑背景下，香港如何在國家「十五五」規劃中持續鞏固和提升其國際航運地位的重要回應。

中立召集者：塑造海事軟實力

香港作為國際航運中心，長期以來以港口吞吐量和物流效率著稱。然而，隨着全球航運業進入轉型期，單純依賴物理港口的傳統優勢已不足以支撐香港的未來競爭力。在全球化進程遭遇逆風、地緣政治緊張加劇的背景下，全球航運治理越來越強調規則制定、政策協調與綠色轉型。香港應當充分發揮其普通法制度、自由港地位及中英雙語環境等獨特優勢，以「中立召集者」的定位提升自身軟實力，成為全球航運議題的核心對話平台，為國際航運提供高層次的制度性服務。

2024年，香港首次聯合國際航運公會（ICS）成功舉辦「全球航運貿易高峰會」，展示了其在國際議題召集和政策對話中的潛力。然而，要將這一活動升級為具有全球影響力的政策平台，香港應着力將其制度化、品牌化，並打造成類似「博鰲亞洲論壇」的全球航運政策平台。

這一高峰會應設立常設秘書處，負責策劃年度主題、組織國際對話，並建立穩定的國際參與機制。未來的議題方向應涵蓋綠色轉型、智能化變革、地緣政治風險與供應鏈韌性等全球關切問題，進一步深化國際合作。例如，在綠色航運方面，香港可利用其作為全球金融中心的優勢，推動全球航運減碳目標的實現，並通過制定綠色燃料標準，成為綠色轉型的國際領跑者。同時，香港也應對數字智能技術在航運貿易中的應用提供規則框架，推動基於區塊鏈的貿易數據共享及航運物流系統的全面升級。在地緣政治和供應鏈韌性方面，香港可憑藉其中立性，組織國際對話，促進各方在航運路徑規劃和供應鏈安全上的協同應對。

這樣的平台不僅能增強香港在全球海事治理中的制度性影響力，還能帶動本地金融、法律、科技等高增值服務產業的繁榮，吸引更多國際資源流入，為香港經濟注入長期發展動力。例如，通過高峰會平台，國際資本與技術供應商可以更便捷地與航運企業建立聯繫，形成以香港為核心的產學研生態圈，並催生更多基於航運需求的創新服務。

除了政策平台的建設，文化與公共外交也是海事軟實力建設的重要方向。香港海事博物館作為本地海事文化的代表性機構，應承擔起更大的使命，成為講述香港海事故事的核心平台，並為香港的國際形象塑造服務。博物館應通過「講好香港海事故事」計劃，系統梳理香港從漁村到全球航運樞紐的歷史脈絡，講述香港在港口運營、航運貿易、船舶融資及物流業務等領域的卓越成就。同時，可通過數字化手段打造沉浸式展覽，讓公眾直觀體驗香港海事發展的過去、現在與未來。

此外，博物館可以通過舉辦國際巡展、主題論壇及青少年教育活動，擴大其在國際上的影響力，並與國際頂尖海事博物館（如英國國家海事博物館、新加坡海事館等）建立長期合作網絡，打造跨國文化交流平台。這種跨國合作不僅提升香港的文化影響力，也能為其吸引更多國際受眾，從而進一步推動「全球海事之都」的品牌建設。

海事軟實力的價值不僅在於展示歷史與文化，更在於為香港的制度信任與商業信心提供長期支撐。當世界更加理解香港的航運發展歷程，並認識到香港在國際航運規則制定中的中立性與專業性，香港的國際地位與吸引力將進一步增強。文化與制度的相互支撐還能為香港的經濟發展提供新動能，通過政策平台與文化外交的雙軌並行，香港可以吸引更多的資本流入和國際企業的合作機會，從而增強其在全球航運業中的核心競爭力。

在全球航運進入新時代的背景下，塑造海事軟實力是香港邁向「全球海事之都」的重要一步。政策平台與文化外交的結合，不僅能增強香港在國際航運治理中的話語權，還能為本地經濟注入新動力，從而進一步鞏固香港作為國際航運中心的地位。

高增值服務：金融+法治+科技+綠色

高增值服務是香港航運業向「全球海事之都」邁進的關鍵。香港的獨特競爭力不僅在於其地理位置和港口設施，更在於其高度成熟的金融體系、法治環境和創新能力。隨着全球航運業從依賴物理基礎設施的「量」向注重服務價值的「質」進行轉型，香港必須跳出傳統的港口視角，全面整合「金融+法治+科技+綠色」四大驅動力，構建高增值海事服務集群，實現從運輸樞紐向國際服務中心的升級。

在航運金融方面，香港需要利用其作為全球資本市場的重要地位，進一步完善金融產品體系，為船東、航運企業和投資者提供一站式解決方案。除了推動綠色債券、碳交易及船舶融資等創新金融工具的發展，香港還可探索基於區塊鏈技術的智能合約與數字支付解決方案，以提升資本流動效率並降低交易成本。同時，應舉辦「香港國際航運投資論壇」，吸引全球投資者與航運企業共聚一堂，促進資本與產業的深度結合。與港交所合作，香港可以專門設立「航運與海事科技板塊」，吸引全球航運企業和航運科技公司來港上市，尤其是來自中東、東南亞及希臘等傳統航運強國的企業。這將進一步鞏固香港作為「海事資本市場」中心的地位，並促進航運金融生態圈的形成。

綠色航運的發展已成為全球航運業轉型的核心議程，香港應積極投身於這一浪潮之中，扮演重要角色。作為國際金融中心，香港可發揮其在資本市場上的優勢，成立「綠色海事燃料認證中心」，為航運企業提供第三方碳足跡審計、綠色燃料追溯及認證服務，幫助航運公司在全球市場上提升透明度與競爭力。此外，香港應積極推動成為「綠色航運走廊」的區域結算與監管樞紐，佈局香港—新加坡、香港—漢堡等跨境綠色航運通道，促進以低碳或零碳燃料為核心的航運技術創新。香港還可聯合相關船級社，開發全球認可的綠色燃料標準與船舶評級體系，同時建立區域性的碳排放交易平台，為航運企業提供減排合規與金融支持的雙重保障。這些舉措不僅有助於提升香港在綠色航運領域的地位和話語權，也將為本地金融市場和科技服務創造持續需求，從而帶動相關產業的共同發展。

航運法律與仲裁一直是香港的傳統優勢領域，但隨着新興市場的崛起和國際仲裁格局的變化，香港需要在制度設計上進一步創新，以鞏固其作為全球航運法律和仲裁中心的地位。香港應在維持仲裁終局性的基礎上，引入有限度的法律錯誤上訴機制，確保當事人在重大法律問題上擁有適當的救濟渠道，這將顯著增強國際用戶對香港仲裁制度的信心。同時，推行匿名化裁決報告制度，讓更多國際用戶了解香港仲裁案例的透明性及普適性，從而提升香港普通法的國際影響力。此外，應積極吸引更多航運相關法律與保險機構在港設立區域辦事處，例如國際知名的航運律師事務所、保險公司和船東互保協會等。這些機構的進駐不僅能進一步強化香港的專業服務生態，還能通過其國際業務帶動相關產業的增長，形成「專業服務集群效應」。

構建高增值服務集群不僅是香港邁向「全球海事之都」的核心任務，更是其重塑國際航運中心地位的關鍵所在。通過航運金融創新、綠色航運推進以及法律與仲裁制度的升級，香港將能在全球航運業轉型中奠定新的競爭優勢，進一步鞏固其作為全球航運服務高地的地位。

產業新生態：發揮「一地連三地」優勢

香港要推動邁向「全球海事之都」，吸引關鍵企業回流至關重要。近年來，新加坡等國際航運中心通過針對性的稅務優惠和政策支援，成功吸引了大宗商品交易商和船東互保協會（P&I Clubs）擴大業務，對香港的航運法律、仲裁與保險生態形成了顯著的競爭壓力。這些關鍵企業的流失，不僅削弱了香港在全球航運生態中的角色，也導致相關高增值服務產業鏈的活力減弱。為扭轉這一趨勢，香港需要通過政策創新和制度調整，重新吸引這些企業回流，重塑其核心競爭力。

2025年通過的《公司（修訂）（第2號）條例》為此提供了一個重要契機。該條例引入了公司遷冊（re-domiciliation）機制，允許海外公司遷冊至香港，並在保持其法人地位與法律連續性的前提下，將其總部或業務重心轉移至香港。這為國際企業提供了一條低成本、高效率的遷移途徑，避免了因註冊更改而可能導致的法律、稅務和運營風險。該條例不僅能為企業提供穩定的法律框架，還讓香港的營商環境更加靈活和具吸引力，特別是對那些面臨地緣政治或經濟環境變化的跨國公司而言，這是一項極具競爭力的制度安排。

配合這一條例，香港應制定針對性的稅務激勵措施，為大宗商品交易商和船東互保協會提供強有力的吸引力。例如，針對大宗商品交易商，特區政府已提出專屬的低稅政策，並計劃於明年上半年正式立法推行，以吸引其交易活動、結算服務及風險管理業務落戶香港。

這些企業關注的是法治的可預期性、稅務的成本優勢以及連接內地與大灣區市場的便利性，香港完全有能力通過「一地連三地」的特殊優勢提供獨特的價值主張。

對於船東互保協會，香港更需要針對其核心業務需求量身打造支持政策。這些船東互保協會在海事保險、索賠管理和仲裁服務中扮演着核心角色，其決策直接影響全球航運法律與風險管理的生態。香港應考慮降低其海事保險相關業務的利得稅率，對它們在香港進行的仲裁與調解收益提供稅務寬免，並對本地化人才培訓及數字化基礎設施建設給予加成扣減。同時，為鼓勵這些俱樂部將地區總部或業務中心遷至香港，香港可以提供一次性遷冊成本的稅務扣減方案，幫助它們減輕因遷移而產生的法律、行政及運營費用。此外，針對ESG（環境、社會及公司治理）相關業務，香港可提供額外的稅務激勵，支持互保協會開發綠色航運保險產品或參與航運脫碳計劃。

通過這些政策組合，香港不僅可以吸引這些核心企業回流，還將進一步激活相關配套服務行業，包括航運法律、仲裁、保險及專業培訓，形成一個高附加值的航運服務生態圈。這不僅能鞏固香港的國際航運中心地位，更能為其邁向「全球海事之都」奠定堅實基礎。

政策成體系：與國家戰略高度協同

為確保上述戰略的順利實施，香港需要建立一套完善的政策配套體系，並通過高效協調機制實現跨部門合作與資源整合。建議設立「海事服務發展基金」，專注於支援綠色科技研發、國際推廣、人才培養及基礎設施升級。同時，應優化稅制與審批流程，簡化綠色航運項目的落地手續，如提供針對性稅務優惠以吸引國際航運企業將區域總部或高附加值業務遷至香港。此外，由財政司司長牽頭設立「全球海事之都發展專責小組」，負責整合金融、創新科技、教育和文化等多個領域的資源，確保各部門政策協同。

為實現精準管理，還應建立覆蓋多個關鍵指標的動態監測體系，包括服務企業數量、綠色走廊建設進展、仲裁案件份額及碳交易規模等，確保政策效果可衡量、可調整、可問責。這一監測體系不僅能幫助香港政府及時調整政策方向，也能為國際社會提供透明的數據基礎，增強全球對香港航運政策的信任與支持。

從更宏觀的視角看，香港發展「全球海事之都」的戰略與國家「十五五」規劃的徵集意見和相關布局高度契合。目前國家正在進行「十五五」規劃的意見徵集，這為香港在國家發展藍圖中尋求更大的政策支持提供了重要契機。此前，《十四五規劃》中已明確提出支持香港鞏固和提升國際航運中心地位，這為香港奠定了積極參與國家戰略的基礎。同時，粵港澳大灣區建設仍是國家區域協調發展的重要平台，香港可以通過與廣州、深圳等大灣區城市加強協作，建設分工明確、資源共享的航運生態鏈，在避免内捲式惡性競爭的前提下，增強區域整體競爭力。而「一帶一路」倡議則持續為香港深化國際聯通、拓展經濟腹地提供廣闊機遇，香港應以專業服務、金融創新和國際標準制定為抓手，成為「一帶一路」沿線國家國際航運合作的樞紐和助推力量。

香港應積極以綠色標準、數位規則與金融產品創新為抓手，融入國家發展戰略。例如，在「一帶一路」沿線國家推動綠色航運標準，構建區域性碳交易市場，或引入基於區塊鏈的航運貿易結算工具，這些舉措將使香港在全球航運規則制定與產業升級中扮演核心參與者的角色。同時，香港還可通過與內地港口城市的聯動，形成更具國際競爭力的航運服務集群，從而鞏固其作為國際航運樞紐的地位。

這套全面的配套機制與國家戰略的高度協同，不僅為香港提供了落實「全球海事之都」戰略的政策基礎，也為其在國際航運業轉型升級中搶佔先機提供了強有力的保障。

香港在全球海事版圖中正處於一個關鍵的轉型期。通過提升海事軟實力、打造高增值服務集群以及重構產業生態，香港完全有能力從「國際航運中心」邁向「全球海事之都」。這一轉型不僅關乎香港經濟的可持續發展，更是其在全球產業鏈、國際規則制定和治理體系中重新定位的重要契機。

挑戰雖然不可避免，但機遇遠大於挑戰。香港憑藉普通法制度、雙語司法體系、高度專業化的服務及自由港優勢，再加上其作為國家「十五五」規劃和「一帶一路」倡議的重要節點，只要勇於創新、積極融入國家戰略，就能在全球航運治理和服務升級中佔據更高地位。

作者劉洋是海問律師事務所香港辦公室合夥人、國際航運公會中國辦事處首席代表、特首政策組專家組成員、香港海運港口發展局成員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

