美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)星期一(8月25日)为他与美国领先的芯片制造商英特尔(Intel)达成的交易进行辩护，说他没有出一分钱而为美国达成了价值110亿美元的交易。他并表示将会乐此不疲的为美国达成类似的交易并会帮助那些与美国达成这种交易的公司。英特尔表示，这个交易反映了政府对英特尔推进关键国家优先事项以及其在扩大本土半导体产业方面所扮演的重要角色的信心。

特朗普总统在他的社交媒体平台真相社交(Truth Social)上发帖说：“我支付了零分钱给英特尔，它(这个交易)价值大约110亿美元。所有的都给美国。为什么那些‘愚蠢’的人对此感到不满？”

特朗普总统上星期五宣布，美国政府与英特尔达成了一笔交易，用上届政府给该公司用于发展芯片制造业而提供的拨款来换取公司近10%的股份。在此之前，特朗普总统曾因英特尔首席行政官陈立武(Lip-Bu Tan)与中国的联系而要求他辞职。随后，陈立武在白宫与特朗普总统以及商务部长霍华德·卢特尼克(Howard Lutnick)和财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)举行了会晤。双方最终敲定了这个协议。

特朗普总统说，他会继续不懈努力为美国做这种交易。

“我会整天为我们的国家做这样的交易。我也会帮助那些与美国达成如此有利可图的公司。我喜欢看到它们的股价上涨，让美国更加富裕，更加富裕。为美国创造更多就业机会！！！谁不想做这样的交易呢？”特朗普总统在星期一的贴文中说。

在特朗普总统宣布达成这个交易的当天，英特尔的股价上涨了将近2%。星期一，公司股价继续上涨。此前，在媒体报道美国政府可能入股英特尔后，公司的股价也曾大幅上涨。

英特尔在与政府达成交易后发表的声明中表示，根据协议条款，美国政府将向英特尔普通股投资89亿美元，“反映了政府对英特尔推进关键国家优先事项以及公司在扩大国内半导体产业方面所扮演的重要作用的信心”。

它说，美国政府同意以每股20.47美元的价格购买4.333亿股英特尔普通股，约占公司股份的9.9%。

“这项投资为美国纳税人以低于当前市场价格的折扣入股，同时使美国和现有股东能够从英特尔的长期业务成功中受益，”声明说。

英特尔说，政府的股权投资将通过此前已授予但尚未支付给英特尔的《美国芯片与科学法案》下的57亿美元拨款，以及“安全飞地项目”(Secure Enclave Program)中授予的32亿美元资金共同资助。政府89亿美元的投资是在英特尔已收到的22亿美元拨款之外的追加投资，使政府对英特尔的总投资达到111亿美元。

“作为唯一一家在美国本土进行前沿逻辑研发和制造的半导体公司，英特尔致力于确保全球最先进的技术在美国本土生产，”英特尔首席执行官陈立武表示。“特朗普总统对美国芯片制造的重视，正在推动这一关键产业进行历史性的投资，这对于美国的经济安全和国家安全至关重要。我们感谢总统及其政府对英特尔的信任，期待共同推进美国科技与制造业的领导地位。”

根据英特尔的说法，政府对公司的投资是被动持股，不参与董事会且不享有公司治理或信息披露权。政府还同意在需要股东批准的事务上与公司董事会保持一致投票，只有有限例外情况。

英特尔在声明中还援引商务部长卢特尼克的话说，“英特尔非常高兴欢迎美利坚合众国成为其股东，携手打造全球最先进的芯片”。卢特尼克还表示，随着越来越多的公司寻求在美国投资，特朗普政府将继续致力于加强美国在人工智能领域的主导地位，同时强化国家安全。

这个交易是特朗普政府在国家安全至关重要的行业参股做法的最新例子。五角大楼今年7月收购了美国目前唯一一家重要的稀土矿产和精炼公司MP材料公司(MP Materials) 15%的股份，成为其最大股东。

星期一早些时候，白宫经济顾问凯文·哈塞特(Kevin Hassett)在接受媒体采访时表示，特朗普政府与英特尔达成的这个交易是创建一个主权财富基金更广泛战略的一部分，该基金可能涵盖更多的公司。