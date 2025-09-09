ORA 在阿联酋甘图特推出顶级海滨生活胜地 Bayn，并在伊拉克打造 Madinat Al Ward，两大项目彰显其在充满活力的中东市场塑造变革型社区的远见

迪拜，阿联酋, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ORA Developers Group 作为具备远见的全球房地产开发领军企业，正不断加快国际扩张步伐，同时在阿联酋与伊拉克推进两大重要项目。这两个项目分别是位于阿布扎比与迪拜之间战略要地的新兴海滨社区 Bayn，以及坐落于伊拉克共和国巴格达省 Al Nahrawan 区的大型住宅城市 Madinat Al Ward。这两大项目彰显了 ORA 长期以来在构建以卓越设计、文化契合与可持续发展为核心的社区方面的坚定承诺。

这两大地标项目 (首期投资额逾 160 亿美元) 不仅巩固了 ORA 在中东地区日益扩大的版图，也进一步彰显其在高速发展市场中建设全方位、面向未来社区的使命。

Bayn：塑造阿联酋海滨生活的未来

Bayn 位于连接阿布扎比与迪拜的关键区域甘图特，旨在打造一个充满活力的新社区，秉承 ORA 一贯的理念——拓展城市版图，同时将自然景观融入都市环境。该项目占地 480 万平方米，拥有长达 7 公里的海滨地带，彰显其在阿联酋不断演变的城市格局中的独特价值。

逾 55% 的社区面积规划为开放空间、水道及休闲娱乐设施，包括码头、潟湖以及 1.2 公里长的海滩。10 万平方米的体育会所及全方位配套设施，为健康与积极生活树立新标杆。Bayn 彰显 ORA 致力于保护甘图特原始海岸线的承诺，同时为居民提供首座海滨住宅，体现公司在沿海社区开发方面的丰富经验——从埃及北海岸到塞浦路斯阿依纳帕，再到格林纳达均有实践。

ORA Developers 董事长兼首席执行官、工程师 Naguib Sawiris 说：“我们的目标是将 Bayn 打造为一个胜地，满足位于重要战略性位置的繁荣海滨社区的未来需求。” 他进一步补充说：“甘图特为打造独具特色的海滨社区提供了难得机遇，该社区不仅提供卓越的生活体验，也助力区域整体发展，提升当地吸引力。我们预计这个项目将吸引居民，推动经济发展，并促进社会进步。”

Madinat Al Ward：伊拉克的新城市典范

位于巴格达的 Madinat Al Ward 正式破土动工，开启该国国家住房发展计划的重要篇章。这一富有远见的超大型项目占地 6,200 万平方米，以伊拉克学者 Ali Al-Wardi 命名，计划在 24 年内完成开发，届时将提供约 12 万套新住宅，并建设一个充满活力、自给自足的城市。

第一阶段预计将在八年内完成，投资额约为 100 亿美元。项目最显著的亮点之一是占地 500 万平方米的公共公园，体现了 ORA 致力于打造绿色宜居城市环境、优先关注社区福祉和环境保护的承诺。

ORA Iraq 首席执行官 Ibrahim Karam 说：“Madinat Al Ward 展现了富有远见的公私合作伙伴关系所带来的巨大价值。该项目不仅提供住房，还为一个以生活品质和可持续发展为核心的新型城市中心奠定基础。我们相信，该项目将成为伊拉克及更广泛地区未来城市扩展的典范。”

着重科技、可持续性和福祉

Bayn 和 Madinat Al Ward 均依托 ORA 在先进数字基础设施、可持续技术及开放绿色空间方面的投资。Bayn 采用最先进的系统，优化居民互动、运营及社区管理，而这两个项目均强调环境保护，并为所有居民打造积极健康的生活方式。

通过这些项目，ORA Developers 邀请利益相关者和未来居民畅想真正具有变革力的社区，开创中东城市生活的新标杆。

关于 ORA Developers：

ORA Developers 是全球领先的房地产企业，以打造变革型空间闻名，这些空间不仅提升日常生活品质，也推动所在城市的发展。该集团成立于 2016 年，资产总额超过 25.7 亿美元，管理的房地产组合遍及埃及、格林纳达、希腊、塞浦路斯、巴基斯坦、阿联酋及伊拉克，销售总额超过 450 亿美元。

ORA 专注于发掘高潜力地段，并将其打造为兼具价值与可持续性的综合社区。塞浦路斯的 Ayia Napa Marina、巴基斯坦的 Eighteen、阿布扎比的 Bayn、伊拉克的 Madinat Al Ward 以及埃及的六个重点开发项目，展示了该集团在常被忽视的市场中，通过深思熟虑的大规模规划，赋予地区新的吸引力的能力。

其资产组合涵盖住宅、商业、酒店和娱乐，每个项目都旨在提供集品质、设计和日常便利于一体的优质生活。该集团的酒店资产包括格林纳达的 Silversands Grand Anse 和 Silversands Beach House、正在开发的位于米科诺斯岛的五星级酒店，以及其他即将推出的物业，均体现了 ORA 以简约与精致关注打造高品质体验的理念。

在所有开发项目中，ORA 都将居民福祉、可持续发展和独特的地域特色置于核心地位。公司在建设社区时注重长远价值，既满足当地需求，又提供全球品质标准。

ORA 以卓越、平衡与幸福为核心价值观，通过开发兼具商业价值、社会责任感和持久品质的项目，持续在房地产和酒店行业树立新标杆。

