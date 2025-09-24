美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）在第80届联合国大会上发表演讲，怒批联合国和欧洲。 Source: SIPA USA / Laura Brett

美国总统唐纳德·特朗普（ Donald Trump ）在联合国大会上猛烈抨击联合国和欧洲，称西方国家正因移民而“走向地狱”，并将气候变化斥为“骗局”。这是他重返白宫以来首次在联合国发表演讲。（收听播客，了解详情）

美国总统特朗普在重返联合国大会的首次演讲中，严厉批评联合国和欧洲，称西方国家正因移民问题而“走向地狱”，并将气候变化称为“骗局”。

在这场持续近一小时的激烈讲话中，79岁的特朗普还指责联合国未能在他推动包括加沙和乌克兰在内的一系列和平协议时给予帮助。

他质问道：“联合国的目的是什么？它明明有巨大的潜力，但远远没有发挥出来。”

下面是特朗普演讲中的五大重点。

西方国家正面临移民“入侵”

在演讲的重点部分，特朗普把矛头指向移民问题。他呼吁各国效仿他的政策，强调这是推动其两次总统选举获胜的核心议题之一。

特朗普指责联合国资助了一场对西方国家的攻击，并称由于管控不力，移民正在破坏西方国家的社会结构，这是一场“入侵”。

他直言：“你们的国家正在走向地狱。如果你们不阻止那些你们从未见过、与之毫无共同点的人，你们的国家将会失败。”

乌克兰和加沙

此外，特朗普还批评联合国未能介入他所称的由自己终结的七场战争，以及他未能促成的俄乌停火和加沙和平。

他在演讲中质问：“联合国的目的是什么？”

他补充道：“到目前为止，他们所做的几乎只是写一封措辞强烈的信，但从不跟进。这是空洞的言辞，而空洞的言辞无法解决战争。”

在谈及乌克兰问题时，特朗普加大了措辞力度。他没有直接点名俄罗斯，而是呼吁北约国家击落侵犯领空的俄军飞机，并要求欧洲国家立即停止购买俄罗斯能源产品。

他说：“这让他们感到尴尬，而当我得知这一点时，我也觉得很尴尬。他们必须立即停止所有从俄罗斯的能源采购，否则我们都在浪费时间。”

尽管自俄乌战争爆发以来，欧洲国家大幅削减了从俄罗斯进口石油的数量，但对俄罗斯天然气的依赖依然存在。

在峰会期间，特朗普与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基（ Volodymyr Zelenskyy ）举行了会晤。

这是两人继今年8月特朗普与俄罗斯总统普京（ Vladimir Putin ）在阿拉斯加会面后再次会谈。那次会面打破了莫斯科在西方的孤立局面，但并未带来实质性进展。

巴勒斯坦建国问题

特朗普批评美国盟友承认巴勒斯坦国，称此举是对哈马斯在2023年10月7日对以色列发动袭击后“可怕暴行”的一种“奖励”。

目前，包括澳大利亚、法国、英国和加拿大在内的多数联合国成员国已承认巴勒斯坦国。

与此同时，法国总统埃马纽埃尔·马克龙（ Emmanuel Macron ）在周二表示，特朗普若想获得诺贝尔和平奖，就必须结束加沙战争。

READ MORE

【时事热线】承认巴勒斯坦国是否会让“暴力被视为实现政治目标的捷径”？

气候变化是“一场骗局”

在气候议题上，特朗普则保持了一贯的强硬立场。他宣称自己在能源问题上“事事正确”，推动石油钻探并呼吁削减绿色政策。

这位亿万地产大亨在演讲中直言：“气候变化——这是有史以来最大的骗局。”

然而，大多数气候科学家一致认为，气候变化已经发生，并主要由化石燃料污染所驱动，其影响已经显现：洪水更为极端、干旱更为普遍、热浪更为致命。

但特朗普否定了这些科学研究，抨击道：“联合国和许多其他机构做出的所有预测，往往出于不良动机，它们都是错误的。这些预测是由愚蠢的人做出的。”

电梯、提词器故障

在演讲中，特朗普将矛头再次对准联合国，不仅批评其在国际事务中的作用，还抱怨了其纽约总部的设备故障。

他讽刺道：“我从联合国得到的两样东西就是一部坏电梯和一个坏提词器。”

随后，特朗普似乎还影射联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（ Antonio Guterres ）。在峰会开幕时，古特雷斯曾警告，美国主导的援助削减正在对世界造成“严重破坏”。

在与古特雷斯会面后，特朗普似乎呼吁更换联合国领导，他对记者表示：“由某些人领导的话，联合国可能会变得不可思议。”

特朗普的第二个任期以一系列民族主义政策拉开序幕，这些政策限制了美国与世界其他国家的合作。

他已着手让美国退出世界卫生组织和联合国气候协议，并大幅削减了对联合国及外国人道主义援助的资金支持。

这并非特朗普首次在联合国大会上引发关注。

早在2018年，他的演讲曾引来其他国家领导人的笑声，而这一次，他对联合国及美国盟友的正面抨击却换来一阵沉默。

欢迎下载应用程序SBS Audio，订阅Mandarin。您也可以通过YouTube、Apple Podcasts、Spotify等平台随时收听SBS普通话播客，在 YouTube, X , Instagram，微博和微信平台关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。

READ MORE

“真金不怕火炼”：新金山中文学否认挪用公款的指控

维州州长与墨尔本市长缘何先后访华？澳中合作领域大盘点

从纳税、住房到工作和社交：新报告揭澳人20年生活变迁

法国加入澳大利亚等国行列 在联合国承认巴勒斯坦国

SBS中文

注册SBS中文newsletter即可获取最新资讯

邮件地址 *

一旦订阅，意味着您认同SBS的服务条款和隐私政策，包括接收来自SBS的电邮更新。

下载我们的应用程序

SBS Audio

SBS On Demand

收听我们的播客

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Mandarin-speaking Australians.

Understand the quirky parts of Aussie life.

通过您最喜欢的播客应用程序，收听我们独家的SBS普通话播客获取最新信息。

在SBS收看节目

Simplified Chinese Collection

Watch onDemand