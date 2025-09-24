水灾救援场面 Source: AAP / MURRAY MCCLOSKEY/

据报道，到2050年，澳大利亚可能有100万户家庭的房子无法投保，而其他家庭的保险费用可能会大幅上涨。 建筑师Rob郑表示，保险业如果出于经济利益考虑拒绝为一些房屋提供保险，将会对贷款、银行等行业带来一系列连锁反应。 （点击音频收听详细采访）

这份针对住房的警告是联邦政府对澳大利亚气候影响进行的最全面评估的一部分。

保险业已发出警告，其长期可持续性正面临气候变化的威胁。

给巨大的灾害提供保险造成的保险损失已从1995年至2000年占国内生产总值的0.2%增长到2020年至2024年占国内生产总值的0.7%。

报告显示，15%的家庭保险费已可按超过四周的家庭总收入定价，报告预测，可投保房产的保险成本也将上涨。

国家评估指出，对于高风险社区来说，保险的可负担性和可获得性可能会更差，而澳大利亚北部和东南部的大分水岭地区是受影响最严重的地区之一。

新州建筑协会会员单位ARChomes的建筑师Rob郑表示，保险业如果出于经济利益考虑拒绝为一些房屋提供保险，将会对贷款、银行等行业带来一系列连锁反应。

Rob分析认为，由于在澳大利亚，土地是私人所有，政府也很难进行干预。

（点击音频收听详细采访）

本节目仅为嘉宾观点

建筑工程师Rob 郑

