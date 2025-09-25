21世纪经济报道记者 韩利明

自2015年深化医改和2018年集采政策实施以来，中国医药企业加速从“仿制”向“创新”转型。历经多年技术积累与产业沉淀，叠加2021年来生物医药行业“资本寒冬”的洗礼，当前中国创新药械领域已迈入爆发式增长的关键阶段。

国家药监局统计显示，今年上半年我国共批准创新药43个，同比增长59%，这一数字刷新了历史同期的最高纪录。与此同时，今年上半年BD（商务合作）已超50起，总金额突破480亿美元，展现出产业链上下游整合与全球化合作的强劲动能。

进一步从产业根基看，中国在创新药研发管线方面的规模已占全球的四分之一左右，每年开展的临床试验数量约3000项，这两项关键指标均处于世界前列，标志着中国在全球创新药研发领域已构建起关键竞争力。

在产业升级进程中，一批企业在创新研发、市场拓展、社会责任履行等多个维度抓住机遇，实现了创新突破与规模增长。这些企业不仅为大健康产业高质量发展注入强劲动力，更向行业提供了可借鉴、可推广的实践经验与发展启示。

为进一步推广大健康产业中的优秀企业、创新技术及应用案例，推动生物医药产业高质量发展，助力“健康中国”战略的实施，南方财经全媒体集团旗下《21世纪经济报道》、21世纪新健康研究院特推出2025年21世纪大健康产业竞争力研究「阳光」案例征选，该活动于2025年9月25日正式启动。

此次「阳光」案例征集面向在大健康产业具备高质量创新能力与杰出竞争力的企业，设置了以下七大类案例评选维度：

1.创新研发卓越类：聚焦企业在药物研发、医疗器械创新等方面的核心技术突破与研发实力展现。​

2.BD（商务拓展）成就类：关注企业在市场开拓、商务合作、产业链整合等方面取得的显著成果。

​3.创新药械产品类：针对新获批或具有重大临床价值的创新药物产品进行评选。​

4.ESG实践典范类：强调企业在环境、社会和公司治理方面的积极实践与突出贡献。​

5.创新医药新锐企业类：旨在挖掘和表彰具有创新活力与发展潜力的新兴医药企业。​

6.数字化创新应用类：重点考察企业在数字化技术与医疗健康领域融合应用方面的创新实践。

7.企业健康管理类：聚焦企业健康管理服务体系完整性、用户服务成效、服务技术赋能水平、服务场景拓展能力等。

每个类别均设定了明确且多元的评价维度，以业务数据、市场规模等可量化数据为基础，最大程度减少主观因素的干扰，确保评选结果的科学性与公正性。

所有申报单位请按要求在2025年10月12日前完成填写2025年21世纪大健康产业竞争力研究「阳光」案例报名表（见下方附件或扫描海报二维码），完成案例报送。

评价流程具体安排为：9月25日-10月12日，公司自主申报案例；10月13日-11月3日，资料整理并分析研究；11月5日-11月12日，确定优秀案例名单，并向案例所属公司发送参加2025（第九届）21世纪大健康产业论坛的邀请函。

2025年21世纪大健康产业竞争力研究「阳光」案例将于11月15日在“2025（第九届）中国大健康产业论坛”中正式发布。​

该论坛由南方财经全媒体集团旗下《21世纪经济报道》、21世纪新健康研究院共同举办，拟邀请监管部门领导、知名学者、行业领军人物等重磅嘉宾，聚焦创新药产业生态发展、创新药投融资与交易、跨国药企在中国的战略布局、生物医药企业并购等热点议题，从不同视角为医药企业、投资人等产业各方带来新方向与新思考。