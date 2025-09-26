图片来源：国新办网站

21世纪经济报道记者王峰 北京报道 国务院新闻办9月26日举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会，介绍“十四五”时期就业和社会保障工作高质量发展成就。

“三类人”的“三个民生问题”很受社会关注，分别是高校毕业生的就业问题、新就业形态劳动者的权益保障问题、企业退休职工的养老保险金发放问题。

发布会上披露的一组数据，显示了“十四五”时期上述领域的成果。截至8月底，城镇新增就业累计达到5921万人，超额完成5500万人的目标任务。目前，职业伤害保障试点地区累计有超过2000万新就业形态人员缴费参保。

就业工作的重中之重

国家统计局数据显示，8月份，全国城镇不包含在校生的16—24岁劳动力失业率为18.9%，比去年同期提高0.1个百分点，比上月提高1.1个百分点。

人力资源社会保障部部长王晓萍说，“十四五”期间，高校毕业生逐年增加，2022年起每年超千万，这是宝贵的人才资源，也是就业工作的重中之重。

“国务院每年专门开会部署，我们会同有关部门连续出台政策文件，坚持市场化、社会化就业方向，完善就业政策体系，拓宽就业渠道，稳定青年就业局势。” 王晓萍说。

有关部门面向毕业生开展实名服务，离校前推动就业公共服务向校园延伸，离校后对未就业毕业生至少提供1次政策宣介、1次职业指导、3次岗位推介、1次技能培训或见习机会，也就是 “1131”服务。

人力资源社会保障部副部长颜清辉说，人力资源供需不匹配，是当前我国就业领域面临的主要矛盾，突出表现在“就业难”与“招工难”并存。

以低空经济领域为例，大量人才希望进入这个新业态，但符合要求的人才却无法满足企业需求。

亿航智能首席运营官王钊告诉21世纪经济报道记者，“据有关部门测算，仅无人机操控员的岗位缺口就高达100万，我们自己测算，低空经济领域各岗位的人才缺口在500万左右。我们现在需要大量人才，既需要专业人才，也需要综合性人才。”

“由于高校毕业生所学专业与低空经济并不完全匹配，我们需要在上岗前对他们开展培训。” 王钊说。

颜清辉说，今年以来，我们以深入实施“技能照亮前程”培训行动为牵引，会同相关部门部署开展大规模职业技能提升培训，计划利用3年时间，培训3000万人次。

“企业职工、农民工、高校毕业生等群体，有着不同的就业需要和培训诉求。我们分类实施技能强企、农民工稳就业、百万青年技能提升等行动计划，有针对性提供技能培训服务。” 颜清辉说。

“十四五”时期，稳增长、稳就业的压力始终存在，结构性就业矛盾不断凸显，但就业形势保持总体稳定。

王晓萍介绍，截至8月底，城镇新增就业累计达到5921万人，超额完成5500万人的目标任务。城镇调查失业率前四年均值为5.3%，低于5.5%的预期控制目标。

兜牢新就业群体权益保障底线

近些年来，出现了一批如外卖员、网约车司机等新就业形态人员，且这部分人员规模不断扩大。

人力资源社会保障部副部长李忠说，对新就业形态人员来说，特别是外卖骑手、网约车司机等，职业伤害保障是他们最关心的问题之一。

从2022年起，北京、上海、江苏、广东、海南、重庆、四川7个省份开展职业伤害保障试点，涵盖出行、外卖、即时配送、同城货运4个行业，曹操出行、美团、饿了么、达达、闪送、货拉拉、快狗打车7家平台企业，取得了良好效果。

李忠说，在制度设计上，采取不同于传统工伤保险的方式，不以是否具有劳动关系为参保前提，重点抓住订单这个“牛鼻子”，采取按日参保、按单计费等创新方式，较好地兜牢了这些群体的权益保障底线。

今年7月，在总结7个省份的试点经验的基础上，从扩容省份、新增企业、拓宽行业三个维度分步骤渐进式推进职业伤害保障试点扩围工作，试点范围已扩大到17个省份，同时将滴滴出行、顺丰同城、滴滴货运、满帮省省等规模较大的平台企业纳入试点。

目前，在试点地区累计有超过2000万新就业形态人员缴费参保，在制度内实现了应保尽保。

不过，目前不同城市针对职业伤害保障推出的保险类型不同，如意外伤害险、单工伤保险平台雇主企业责任险等，在缴费额度、缴费形式、缴费主体、承保范围、保险责任、保险金额等方面存在差异。导致职业伤害保障能力有差别，某些城市的试点政策存在与法律法规相违背的现象。

劳动经济学会就业促进专业委员会秘书长欧阳俊告诉21世纪经济报道记者，应推动促进灵活就业的地方立法，在现有劳动力市场相关法律框架内建立和完善灵活就业职业伤害保障制度，使新就业形态群体劳动纠纷有法可依，保障新就业形态人员的合法权益。

社保基金运营规模稳步扩大

“十四五”时期，社会保障制度体系进一步健全，保障功能更全面。

王晓萍介绍，从养老保险来看，第一支柱基本养老保险，全国统筹等重大改革平稳实施，筹资和待遇调整机制逐步完善，保障功能日益强化。第二支柱企业（职业）年金规模不断扩大，补充养老保险作用进一步发挥。第三支柱个人养老金，从36个城市先行到全国推开，补齐了养老保险体系的制度短板，为群众提供了多样化选择。

目前，全国基本养老保险参保人数达到10.72亿人，比“十三五”末增加7300多万人，参保率从91%提高到95%以上。失业保险、工伤保险参保人数达到2.46亿、3.02亿人，较“十三五”末分别增加2900多万、3400多万人。

2022年1月，企业职工基本养老保险全国统筹制度启动实施。同时，养老保险转移接续更加顺畅，省内流动可以自动接续，不用办理转移手续；跨省流动实现“一键申请、全程网办”，办理时限大幅压减。

“十四五”以来，三项社会保险基金收支总规模69.27万亿元，基金累计结余9.81万亿元。

李忠介绍，“十四五”期间，我们持续扩大委托规模、提升投资收益，扎实做好基本养老保险基金委托投资运营各项工作。

目前，基本养老保险基金投资运营规模2.6万亿元，比“十三五”期末翻了一番。基本养老保险基金自2016年底启动投资运营以来，连续8年实现正收益，年均投资收益率5.15%，较好实现了保值增值目标。

企业（职业）年金是多层次社会保障体系的重要组成部分，基金投资运营状况直接关系第二支柱作用的发挥。

李忠介绍，“十四五”期间，我们从规范基金运营管理、加强风险防控、强化信息披露、完善长周期考核机制等方面，持续完善年金基金投资运营相关制度。

目前，企业（职业）年金基金规模达到7.56万亿元，比“十三五”期末增加4.02万亿元。“十四五”期间，企业（职业）年金基金投资收益额超过7560亿元。

设立全国社会保障基金、实施划转国有资本充实社保基金，是我国积极应对人口老龄化、增强养老保险制度可持续性的重要举措。

李忠介绍，“十四五”期间，全国社会保障基金持续做大做强，划转充实社保基金国有股权承接和运营工作稳步推进。作为长期储备的全国社会保障基金，规模3.22万亿元，这个基金从2000年成立以来，年均投资收益率7.55%，此外还有中央层面划转充实社保基金的国有资本及现金收益2.26万亿元，这些资金都将为进一步增强社会保障制度的可持续性发挥积极作用。

“下一步，基金运营规模还会稳步扩大，我们将进一步健全社保基金保值增值和安全监管体系，牢牢守住安全底线，确保基金长期稳健实现保值增值。” 李忠说。